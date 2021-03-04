Sistem9 Yeşilyurt'un finaldeki rakibi belli oldu!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Macaristan temsilcisi MCM-Diamant Kaposvar'ı deplasmanda 3-1 yenen Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, finalde Sistem9 Yeşilyurt'un rakibi oldu.



Macaristan'ın Kaposvar şehriyle aynı adı taşıyan salonda oynanan yarı final rövanşında CSM Volei Alba Blaj, rakibini 23-25, 25-18, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.



İlk maçı da 3-0 kazanan CSM Volei Alba Blaj, adını finale yazdırdı.



Sistem9 Yeşilyurt ile CSM Volei Alba Blaj arasındaki finalin ilk ayağı 17 Mart'ta Romanya'da, rövanşı ise 24 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.



