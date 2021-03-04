Sistem9 Yeşilyurt'un finaldeki rakibi belli oldu!

MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-1 yenen CSM Volei Alba Blaj, Sistem9 Yeşilyurt'un finaldeki rakibi oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sistem9 Yeşilyurt'un finaldeki rakibi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2021 00:59
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Macaristan temsilcisi MCM-Diamant Kaposvar'ı deplasmanda 3-1 yenen Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, finalde Sistem9 Yeşilyurt'un rakibi oldu.

Macaristan'ın Kaposvar şehriyle aynı adı taşıyan salonda oynanan yarı final rövanşında CSM Volei Alba Blaj, rakibini 23-25, 25-18, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

İlk maçı da 3-0 kazanan CSM Volei Alba Blaj, adını finale yazdırdı.

Sistem9 Yeşilyurt ile CSM Volei Alba Blaj arasındaki finalin ilk ayağı 17 Mart'ta Romanya'da, rövanşı ise 24 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.