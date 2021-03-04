Sistem9 Yeşilyurt'un finaldeki rakibi belli oldu!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Macaristan temsilcisi MCM-Diamant Kaposvar'ı deplasmanda 3-1 yenen Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, finalde Sistem9 Yeşilyurt'un rakibi oldu.
Macaristan'ın Kaposvar şehriyle aynı adı taşıyan salonda oynanan yarı final rövanşında CSM Volei Alba Blaj, rakibini 23-25, 25-18, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
İlk maçı da 3-0 kazanan CSM Volei Alba Blaj, adını finale yazdırdı.
Sistem9 Yeşilyurt ile CSM Volei Alba Blaj arasındaki finalin ilk ayağı 17 Mart'ta Romanya'da, rövanşı ise 24 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.
Macaristan'ın Kaposvar şehriyle aynı adı taşıyan salonda oynanan yarı final rövanşında CSM Volei Alba Blaj, rakibini 23-25, 25-18, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
İlk maçı da 3-0 kazanan CSM Volei Alba Blaj, adını finale yazdırdı.
Sistem9 Yeşilyurt ile CSM Volei Alba Blaj arasındaki finalin ilk ayağı 17 Mart'ta Romanya'da, rövanşı ise 24 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.