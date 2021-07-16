Sırtüstü 100 metre yüzmede altın rekorla geldi

Yüzmede kadınlar 100 metre sırtüstü yarışında Avustralyalı Kaylee McKeown, 57.47'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu

Sırtüstü 100 metre yüzmede altın rekorla geldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde kadınlar 100 metre sırtüstü final yarışında Avustralyalı Kaylee McKeown, 57.47'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Tokyo Aquatics Merkezi'ndeki yarışta McKeown'ın ardından Kanadalı Kylie Masse 57.72 ile gümüş, ABD'li Regan Smith ise 58.05 ile bronz madalya aldı.

Dünya rekortmeni McKeown, 57.47 ile ilk sırada yer alarak Tokyo 2020'de olimpiyat rekorunun da sahibi oldu. Olimpiyatlarda kadınlar 100 metre sırtüstünde dün yarı finalde ABD'li Regan Smith 57.86'lık derecesiyle rekor kırarken, McKeown finalde bunu biraz daha geliştirdi.

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