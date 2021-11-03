Sırtında 3 metrelik direkle çıktığı zirvelerde Türk bayrağını dalgalandırıyor

Hedefi Everest'te Türk bayrağını dalgalandırmak

İstanbul'da yaşayan, sırtında taşıdığı 3 metrelik bayrak direklerini tırmanış yaptığı dağların zirvesine dikerek Türk bayrağının dalgalanmasını sağlıyor.Tekstil sektöründen yaklaşık 7 yıl önce emekli olan Efe (55), daha sonra dağcılığa merak saldı.Tırmandığı dağların zirvesine Türk bayrağı asmaya karar veren Efe, İstanbul'da yaptırdığı 3 metrelik direkleri sırtında taşıyıp zirvelere dikiyor.Demirkazık Dağı'na tırmanmak için Niğde'ye gelen Efe, AA muhabirine, emekli olduktan sonra zaman zaman doğa yürüyüş yaptığı söyledi.Aladağlar'dan çok etkilendiğini ve kendini tamamen dağcılığa adadığını belirten Efe,ifadelerini kullandı.Efe, Afyonkarahisar'daki Sultandağı, Isparta'daki Barla ve Dedegöl dağları, Antalya'daki Kızlar Sivrisi Dağı gibi birçok zirveye tırmanış yaptığını anlatarak, bazılarının bayrağını değiştirdiğini, bazılarına ise çıkarttığı direğe Türk bayrağı astığını aktardı.Aladağlar'da ilk direği Büyük Demirkazık Dağı'na solo tırmanışla taşıdığını, orada şehit olan askerin anısına direk dikip Türk bayrağını astığını belirten Efe,diye konuştu.Bu işi severek yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini dile getiren Efe, Türk bayrağının zirvelerde dalgalanmasının kendisini gururlandırdığını dile getirdi.Dağlara direk çıkarmanın çok zor olduğuna dikkati çeken Efe,dedi.Efe, Aladağlar'da, Karayakalak Kamp Alanı'nda tanıştığı dağcı Ramazan Bozkurt ile birçok zirveye tırmandığını anlatarak, şunları kaydetti: