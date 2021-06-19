Sırplar duyurdu: "Zeljko Obradovic, Partizan'da!"

Sırbistan'dan Kurir gazetesi, Zeljko Obradovic'in önümüzdeki 3 yıl boyunca Partizan'ın yeni başantrenörü olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sırplar duyurdu: 'Zeljko Obradovic, Partizan'da!'
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19 Haziran 2021 18:10
Avrupa basketbolunun efsane koçlarından Zeljko Obradovic, Sırbistan'dan Kurir gazetesinin haberine göre 3 yıl boyunca Partizan'ın başantrenörü oldu.

Haberin detayında; Zeljko Obradovic'in basketbol oynadığı ve ilk başantrenörlük yaptığı Partizan ile tekrar basketbola geri döndüğü belirtildi. Zeljko Obradovic'in çok geniş bir bütçeyle çalışmayacağı da kaydedildi.

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve Sportif Direktör Zoran Savic'in Partizan'ı Obradovic ile birlikte eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek için büyük bir operayon başlatacağı da belirtildi.

Kurir Sport'tan Predrag Gajic'in imzaladığı habere göre; Obradovic ile el sıkışıldı ve önümüzdeki günlerde sadece sözleşmeyi imzalayarak formaliteyi tamamlayacak.


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