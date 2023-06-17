Sırp hentbolcu Mihajlo Radojkovic Beşiktaş'ta

Beşiktaş Hentbol Takımı transferlere devam ediyor. Sırp oyuncu Mihajlo Radojkovic'i yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, sağ oyun kurucu Mihajlo Radojkovic'i kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mihajlo Radojkovic'e şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
28 yaşındaki oyuncu, daha önce 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giymişti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, sağ oyun kurucu Mihajlo Radojkovic'i kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mihajlo Radojkovic'e şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
28 yaşındaki oyuncu, daha önce 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giymişti.
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