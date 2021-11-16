Sırp futbolcular Dünya Kupası primini bağışlama kararı aldı

Dünya Kupası bileti alan Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, vaad ettiği üzere Federasyon'un hesabına futbolculara dağıtılmak üzere 1 milyon euro yatırdı. Futbolcular ise paranın tamamını hasta çocukların tedavisinde kullanma kararı aldı. [🇷🇸B92] pic.twitter.com/1akYl5ZbdZ



— Sporx (@sporx) November 15, 2021

Dünya Kupası bileti alan Sırbistan'da futbolcular, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in vaadi üzerine aldıkları 1 milyon euro primi hasta çocuklar yararına kullanma kararı aldı.Sırbistan'da yayın yapan B92'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Vucic, takımın Dünya Kupası'na katılması halinde 1 milyon euroyu futbolculara dağıtacağını açıkladı. Sırbistan'ın Portekiz'i yenerek Katar bileti almasının ardından ise Vucic'in talimatıyla Sırbistan Futbol Federasyonu'na 1 milyon euroluk ödeme yapıldı.Prim olarak dağıtılmak üzere alınan parayı futbolcular bağışlama yaparak kullanma kararı aldı. Futbolcuların 1 milyon euroluk primin tamamını hasta çocuklar yararına çalışmalar yürüten bir fona aktarma kararı almaları ülke basınında geniş yer buldu.Sırp basını futbolcuların bu kararını 'övgüye değer bir hareket' olarak değerlendirirken bağış yapılacak fonun adı henüz netlik kazanmadı.