Sırp basınında gündem Dusan Tadic

Sırp basını, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki zaferini Dusan Tadic üzerinden gördü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sırp basınında gündem Dusan Tadic
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06 Aralık 2023 10:22
Sırp basını, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki 4-1'lik zaferini Dusan Tadic üzerinden gördü.

"novosti.rs" adlı haber sitesi; Tadic'in Nordsjaelland maçı sonrasındaki 'Bu utanç verici skor' sözünü alıntıladı ve "Tadic, utancının gerçek olduğunu ispatladı ve iki asistle katkı sağladı" başlığını attı.

İKNA EDİCİ BİR SKOR ALDI

Hırvat basınından "sportnet.hr", Fenerbahçe'nin Sivasspor galibiyetini; "Fenerbahçe, Avrupa'daki felaketten ikna edici bir şekilde kurtuldu" başlığı ile duyurdu.

Haberin içeriğinde ise; sarı-lacivertlilerin Sivasspor karşısında harika bir oyun ortaya koyduğuna vurgu yapıldı. 



 

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