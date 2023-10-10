Sırp basını yazdı: "Tadic gitti, Ajax bitti"

Hollanda'da düşme hattında olan Ajax için Sırp basınından ilginç bir yorum geldi: "Ajax, Dusan Tadic'siz dibe vurdu."

, Fotoğraf; AA
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Sırp basını yazdı: 'Tadic gitti, Ajax bitti'
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10 Ekim 2023 10:23
Sezon başında efsanesi olduğu Ajax'la kontrat yenilemeyen ve Fenerbahçe'ye imza atan Dusan Tadic, Sarı-Lacivertliler'de harika bir dönem geçiriyor ama eski takımı için işler hiç iyi gitmiyor.

Sırp basınından Espreso, Ajax'ın Dusan Tadic'i göndermekle büyük bir hata yaptığını vurguladı.

"TADIC OLMADAN AJAX HAYAL KIRIKLIĞI"

Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Tadic olmadan Ajax tamamen hayal kırıklığı. Çaresiz Ajax yeni bir dibe vuruş içinde. Olacağı buydu, Ajax sistem çöküşü yaşadı. 16. sıradalar ve utanç verici durumdalar."




Hollanda medyasından Telegraf da Tadic'in performansını mercek altına aldı.

Kasımpaşa maçıyla ilgili şu yazıyı paylaştılar: "Ajax'ın eski kaptanı Tadic penaltıda keskin vuruş yaptı. Kasımpaşa'nın sağ köşesine vurdu. Şimdi Türkiye'de Galatasaray'ın önünde zirvede olmanın keyfini çıkarıyor." 

 
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