Şırnak'tan Barselona'ya uzanan başarı gurur verdi

Barselona'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda finalde Danimarka temsilcisi Dalum'u yenerek şampiyon olan Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımındaki futbolcular, Türk bayrağını dalgalandırarak, ailelerini gururlandırdı.İspanya'nın Barselona kentinde, 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan UYAFA Şırnak takımı oyuncuları, döndükleri memleketlerinde 20 gün ayrı kaldıkları aileleriyle hasret giderdi.Elde ettikleri başarıya yenilerini eklemeyi hedefleyen, 13 yaş altı kategorisindeki 15 futbolcu, okullarındaki eğitimlerini sürdürürken, antrenmanlara da başladı.15 sporcunun ortak amacı A Milli Takım formasını giymek.Şampiyon futbolculardan Veli Varçin'in babası Mesut Varçin, çocuklarının İspanya'dan kupa ile dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti."Televizyonda şampiyonluğu görünce çok mutlu olduk, havalara uçtuk. İnşallah daha iyi başarılar kazanacaklar." diyen Varçin, emeği geçenlere teşekkür etti.Dede Arif Varçin, çocukların Şırnak'a kupa ile dönmesinden mutluluk duyduklarını aktararak, "Çocuklarımız Barselona'da göğsümüzü kabarttı. Televizyonda izlerken duygulandık. Emeği geçen hocalarına, Kaymakam, Vali ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.Veli Varçin (12) ise 20 gün önce kamp için Şırnak'tan ayrıldığını, ailesinin ve sevdiklerinin dualarını her zaman yanında hissettiğini söyledi.Türkiye'yi temsil ettikleri için gururlandıklarını dile getiren Veli Varçin, "Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kupayı tüm Türkiye'ye ve Şırnak'a armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.Hamza Avil'in annesi Meryem Avil, turnuvaya imkanları olmadığı için gidemediklerini, çocuklarının başarısını televizyonda izlediklerini söyledi.Çocukların başarısıyla gurur duyduklarını anlatan Avil, dualarının kabul olduğunu kaydetti.Abla Remziye Avil, kardeşinin şampiyon olan bir takımda yer almasından sevinç duyduğunu, onu televizyonda izlemenin ailece kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayarak, "İnşallah ileride iyi bir futbolcu olur ve Türk Milli Takımı'na hizmet eder." ifadesini kullandı.Hamza Avil, seçmelerde hocalarının kendilerine güvendiğini, bu güveni boşa çıkartmadıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, "İspanya'daki turnuvada Türkiye ve Şırnak halkına söz vermiştik, 'kupayla döneceğiz' diye. Sözümüzü tuttuğumuz için çok sevinçliyim." diye konuştu.Hasan Salih'in babası Sekvan Salih, 11 ülkeden 200 takım arasından Şırnak takımının şampiyon olmasının önemine değinerek, "İnşallah ilerleyen dönemde Türk Milli Takımı'nın değişmez elemanlarından biri olur." şeklinde konuştu.Hasan Salih, 200 takım arasından şampiyon olduklarını, bu gururun herkese nasip olmayacağını aktararak, "Dün havalimanında uçaktan indiğimizde ne kadar büyük bir iş yaptığımızı anladık. Büyük bir topluluk bizi bağrına bastı. Çok gururlandık. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde görüş belirtti.UYAFA takımı ve Silopispor antrenörü Ömer Şeblek, eğitim amaçlı bir spor kulübü olduklarını, bu kapsamda 250 gence eğitim verdiklerini söyledi.250 genç arasından 15 yetenekli futbolcu seçtiklerini anlatan Şeblek, gençlerin kısıtlı imkanlara rağmen İspanya'da büyük başarı kazandığını aktardı."Silopi'de terör saldırılarına rağmen antrenmanlarımızı sürdürdük. Bu gençlerimizi bugünler için hazırladık. Her gün 2 saat antrenman yaparak bugünlere geldik." diyen Şeblek, Barselona'daki şampiyonluğun gururunu yaşadıklarını vurguladı.Şeblek, "Demek ki çocuklarımıza imkan verildiğinde büyük başarılar elde edebiliyorlar." diye konuştu.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, Şırnak'ın Türkiye'nin en büyük genç nüfusa sahip illerinden olduğunu, bölgede çok yetenekli gençlerin bulunduğunu belirtti.Yetenekli gençleri ortaya çıkarmak için büyük emek harcadıklarını aktaran Ekinci, "Bu turnuva gösterdi ki gençlerin ellerinden tutulduğunda yapamayacakları şey yok. Gençlerimizin yeteneklerini görüp, geliştirecekleri sosyal ve sportif alanlar açmamız lazım. Desteklerimizle daha çok başarılar elde edeceğimize inancım sonsuz." şeklinde konuştu.