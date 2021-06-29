Şırnaklı sporcular, Türkiye Wushu Şampiyonası'na hazırlanıyor

Şırnaklı sporcular, Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şırnaklı sporcular, Türkiye Wushu Şampiyonası'na hazırlanıyor
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29 Haziran 2021 15:37
Şırnak'ın Silopi ilçesinde sporcular, 4-14 Temmuz'da Sakarya'da yapılacak Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda, antrenör Hüsnü Ersarı yönetiminde yaklaşık 6 aydır hazırlık yapan sporcular, Sakarya'da gerçekleştirilecek şampiyonada kenti en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'na, Silopi'den 5 sporcu katılacak.

Antrenör Hüsnü Ersarı, hedeflerinin şampiyonadan madalyalarla dönmek olduğunu söyledi.

Sporcularına çok güvendiğini aktaran Ersarı, "Onlar bölgemizi en iyi şekilde temsil edecek." ifadesini kullandı.

Sporculardan Murat Salcuk ise her gün düzenli olarak antrenman yaptıklarını anlatarak, amacının Şırnak'ı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.


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