Şırnak'ta futbol turnuvası için iş birliği!

Şırnak'ta 25 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Cudi Cup Futbol Turnuvası için iş birliği protokolü imzalandı.



Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve UYAFA kurumları arasında iş birliği protokolü yapıldı.



Vali Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya 9 takımın katılacağını söyledi.



Şırnak'taki organizasyonda şampiyon takımın 2023 yılında Erzurum'daki UYAFA Palandöken Cup 2023 Futbol Turnuvası'nda ülkeyi temsil edeceğini dile getiren Pehlivan, gençlere imkan verildikçe her alanda başarı elde ettiklerini belirtti.



Kentte Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle her geçen gün tesislerin, spor salonları ve lisanslı sporcu sayısının arttığını kaydeden Pehlivan, şöyle konuştu:



"Bugün itibariyle ilimizde lisanslı sporcu sayısı 45 bini geçmiş durumda. Değişik branşlarda buna her geçen gün yenileri ekleniyor. 5-6 yıl önce bu rakam 15 bin civarındaydı. Bu süreçte çok mesafeler kat ettik. Türkiye'nin en genç 2 ilinden biriyiz, 546 bin nüfusumuz var. Nüfusumuzun yaş ortalaması 21'dir. Bu genç nüfusun bir yandan okullarımızda eğitirken bir yandan da sporla haşır neşir olmalarını sağlamak, bunu yaparken de değerleriyle birlikte eğitilmelerini sağlamak da en büyük gayelerimizden biridir. İnşallah güzel bir organizasyon olmasını diliyorum. Katılacak olan bütün takımlara şimdiden başarılar temenni ediyorum."



UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek de, "25-31 Mayıs 2023'te 24 ülkenin katılacağı Uluslararası UYAFA Palandöken Cup Turnuvası'nda ülkemizi, burada şampiyon olacak takımımız temsil edecek." diye konuştu.



Toplantıya Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Umaç, UYAFA Şırnak İl Temsilcisi Mehmet Emin Yürek ve Talat Akıl da katıldı.





