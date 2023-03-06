Sırıkla atlamada altın madalya Guttormsen'in!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlamada altın madalyayı Norveçli sporcu Sondre Guttormsen kazandı.



Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde erkekler sırıkla atlamada madalyalar sahibini buldu.



Sondre Guttormsen, 5.80 metrelik atlayışa daha az hatada ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.



5.80 metre yüksekliği eşit hak ve hatada yakalayan Yunan atlet Emmanouil Karalis ile Polonyalı Piotr Lisek ise gümüş madalya elde etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ