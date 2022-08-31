DEMBELE'DEKİ RÖTAR SEBEBİ

DEMBELE NASIL BİR OYUNCU?

PARKER AYRILMADAN ÖNCE NE DEDİ?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere'de Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Dembele'nin transferi biraz rötarlı olacak.Bournemouth'ta taşlar yerinden oynadı ve menajer Scott Parker ile yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından yeni menajer gelene kadar beklemeye geçildi. Siyah-beyazlılar bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Görüşmeler önümüzdeki günlerde devam edecek.Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.Parker görevinden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" demişti.