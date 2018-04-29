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Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız

Play-off turu 4. hafta maçında Napredak'ı 2-0 yenen Kızılyıldız, bitime 3 maç kala şampiyonluğu garantiledi.

Kaynak: AA
Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız
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29 Nisan 2018 23:28
Sırbistan Birinci Futbol Ligi play-off turu 4. hafta maçında Napredak'ı deplasmanda 2-0 yenen Kızılyıldız, bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Krusevac şehrindeki Mladost Stadı'nda yapılan karşılaşmada kırmızı-beyazlı takımı şampiyonluğa taşıyan golleri 79. dakikada Nenad Krsticic ve 90. dakikada penaltıdan Aleksandar Pesic kaydetti.

Kızılyıldız böylece lig tarihindeki 28. şampiyonluğuna ulaştı.

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