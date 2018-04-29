Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız

Sırbistan Birinci Futbol Ligi play-off turu 4. hafta maçında Napredak'ı deplasmanda 2-0 yenen Kızılyıldız, bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.
Krusevac şehrindeki Mladost Stadı'nda yapılan karşılaşmada kırmızı-beyazlı takımı şampiyonluğa taşıyan golleri 79. dakikada Nenad Krsticic ve 90. dakikada penaltıdan Aleksandar Pesic kaydetti.
Kızılyıldız böylece lig tarihindeki 28. şampiyonluğuna ulaştı.
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Krusevac şehrindeki Mladost Stadı'nda yapılan karşılaşmada kırmızı-beyazlı takımı şampiyonluğa taşıyan golleri 79. dakikada Nenad Krsticic ve 90. dakikada penaltıdan Aleksandar Pesic kaydetti.
Kızılyıldız böylece lig tarihindeki 28. şampiyonluğuna ulaştı.
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