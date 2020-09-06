Mert Günok

Zeki Çelik

Ozan Kabak

Kaan Ayhan

Hasan Ali Kaldırım

Ozan Tufan

Mahmut Tekdemir

İrfan Can Kahveci

Yusuf Yazıcı

Enes Ünal

Kenan Karaman

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.Milli takımda, Macaristan karşılaşması öncesinde Mert Çetin, dün de Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.DmitrovicMilenkovicNikola MaksimovicPavlovicLazovicNemanja MaksimovicGudeljKosticMilinkovic-SavicTadicMitrovicA Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla 580. kez sahaya çıkacak.Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi, 271'i özel 579 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.Ay-yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 579 karşılaşmanın 498'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.A Milli Futbol Takımı, geride kalan 579 maçın birini hükmen kazandı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 70 maça çıktı. Milliler, bu maçların 30'unu kazanırken, 24 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 110 gol atarken, kalesinde 94 gol gördü. Milli takımın aldığı 24 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece 6 kez yenildi.Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ilk maçını oynayacak.Ay-yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Sırbistan'ın teknik direktörlük koltuğunda Ljubisa Tumbakovic oturuyor.Milli takımın, Sırbistan mücadelesi Rajko Mitic Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile 6 Eylül Pazar günü oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 64. karşılaşmasına çıkacak.Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 45'i resmi, 18'i özel 63 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 63 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 46. resmi maçını Sırbistan ile oynayacak.Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 45 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.