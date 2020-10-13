Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Sırbistan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
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13 Ekim 2020 20:21
Sırbistan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ljubisa Tumbakovic yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. 

Koşu ile başlayan ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.



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