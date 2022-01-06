Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Djokovic'e destek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, aşı yaptırmadığı için Avustralya'ya alınmayan Sırp raket Novak Djokovic'e destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Djokovic'e destek
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06 Ocak 2022 13:44
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avustralya'ya alınmayan dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic'e destek verdi.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Djokovic ile iletişim kurdum. Tüm Sırbistan'ın kendisiyle olduğunu ve hükümet olarak tüm adımları attığımızı söyledim. Sırbistan, Novak Djokovic ve adalet için gereken her şeyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Sırp basınına yansıyan haberlerde de Vucic'in Avustralya'nın Belgrad büyükelçisini makamına çağırdığı ve Djokovic'in rekabet edebilmesi için derhal serbest bırakılmasını istediği kaydedildi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne kentine giden Djokovic, havaalanında sorguya alınmış ve ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için Avustralya Sınır Güvenliği (ABF) tarafından vizesi iptal edilmişti.

Mültecilerin kaldığı bir otele yerleştirilen Sırp tenisçi, karara avukatları aracılığıyla itiraz etmişti. Federal Mahkemenin itirazla ilgili kararını pazartesi günü vermesi bekleniyor.

Avustralya Açık, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne kentinde düzenlenecek.

 

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