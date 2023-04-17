Sırbistan Açık Tenis Turnuvası, Bosna Hersek'te başladı

2023 Sırbistan Açık Tenis Turnuvası, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde başladı.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Novak Tenis Merkezi'ndeki geliştirme çalışmaları nedeniyle bu yıl Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvanın açılış gününde, tek erkekler dünya 1 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic basın toplantısı düzenledi.



Djokovic, katıldığı Monte Carlo Masters turnuvasına son 16 turunda veda etmesinin ardından yeni bir sayfa açtığını ifade ederek, "Monte Carlo'daki sonuçtan memnun değilim. Yeniden Banja Luka'da olmaktan mutluyum. İnsanlar inanılmaz destek gösterdi." dedi.



Turnuvada en büyük rakibinin kendisi olduğuna işaret eden Djokovic, ilk maçına Fransız tenisçi Luca Van Assche karşısında çarşamba veya perşembe günü çıkacağını aktardı.



Banja Luka'da 23 Nisan'a kadar devam edecek turnuvanın ilk gününde Assche, İsviçreli tenisçi Stan Wawrinka ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi galibiyetle tamamladı.



Sırbistan'ın ATP 250 serisinden 500 serisine yükselmek için Belgrad'daki tenis merkezinde çalışmalar yürüttüğü belirtilmişti.





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