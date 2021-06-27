Sırbistan 1 sayı farkla finalde

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Belçika'yı 74-73 yenerek finale yükseldi.



İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final karşılaşmasının ilk çeyreği, Sırbistan'ın 23-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Belçika, devre arasına 36-32 önde girdi.



İkinci yarıda da başa baş mücadele devam etti. Belçika, üçüncü çeyreği 55-54 üstün bitirse de Sırbistan mücadeleden 74-73 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.



Turnuvada 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan Sırbistan, pazar günü oynanacak finalde Fransa'nın rakibi oldu.



