Sırbistan 1 sayı farkla finalde

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Belçika'yı yenerek adını finale yazdırdı

Haber; AA
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Sırbistan 1 sayı farkla finalde
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27 Haziran 2021 00:01
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Belçika'yı 74-73 yenerek finale yükseldi.

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final karşılaşmasının ilk çeyreği, Sırbistan'ın 23-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Belçika, devre arasına 36-32 önde girdi.

İkinci yarıda da başa baş mücadele devam etti. Belçika, üçüncü çeyreği 55-54 üstün bitirse de Sırbistan mücadeleden 74-73 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Turnuvada 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan Sırbistan, pazar günü oynanacak finalde Fransa'nın rakibi oldu.


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