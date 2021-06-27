Sırbistan 1 sayı farkla finalde

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Belçika'yı 74-73 yenerek finale yükseldi.
İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final karşılaşmasının ilk çeyreği, Sırbistan'ın 23-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Belçika, devre arasına 36-32 önde girdi.
İkinci yarıda da başa baş mücadele devam etti. Belçika, üçüncü çeyreği 55-54 üstün bitirse de Sırbistan mücadeleden 74-73 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Turnuvada 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan Sırbistan, pazar günü oynanacak finalde Fransa'nın rakibi oldu.
İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final karşılaşmasının ilk çeyreği, Sırbistan'ın 23-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Belçika, devre arasına 36-32 önde girdi.
İkinci yarıda da başa baş mücadele devam etti. Belçika, üçüncü çeyreği 55-54 üstün bitirse de Sırbistan mücadeleden 74-73 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Turnuvada 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan Sırbistan, pazar günü oynanacak finalde Fransa'nın rakibi oldu.