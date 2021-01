Sıradaki Assassin's Creed oyununa dair bilgiler

Assassin's Creed serisi, oyun dünyasına getirdiği yeniliklerin yanı sıra birbirinden farklı ve muhteşem mekanlarıyla da popüler bir seri. Suikastçılar ve Tapınakçılar arasındaki savaşı, dünyanın hemen hemen her önemli döneminde bizlere anlatan Assassin's Creed serisi; Rönesans Floransa'sından Antik Mısır, Antik Yunanistan ve Viking topraklarına kadar pek çok ilginç mekanı ve dönemi ziyaret etmemizi sağladı.



Özellikle son oyun Assassin's Creed Valhalla'nın da başarılı olmasıyla bu serinin bir süre daha devam edeceğini ön görebiliyoruz. Daha Assassin's Creed serisinin el atmadığı birçok ünlü dönem ve mekan bulunuyor. Assassin's Creed serisinin bir sonraki oyunu nerede ve hangi dönemde geçecek? Elimizde bulunan bilgilere yakından bakıyoruz.



Assassin's Creed serisinin bir sonraki oyunla ziyaret edebileceği yerler ve dönemler:



Birinci Dünya Savaşı (Avrupa)

Rus Devrimi Dönemi (Rusya)

Elizabeth Devri (İngiltere)

Vahşi Batı Dönemi (ABD)

Meiji Restorasyonu Dönemi (Japonya)

Zhou Hanedanı Dönemi (Çin)

Roma İmparatorluğu Dönemi (Antik Roma)



Birinci Dünya Savaşı (Avrupa):



1914 ve 1918 yılları arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en büyük anlaşmazlıklarından biri olarak tarihin sayfalarında yerini alıyor. Birçok ulusun, vatandaşlarını acımasızda ölüme gönderdiği ve her türlü yöntemin mübah sayıldığı bu savaş döneminde askerler cephede çarpışırken, ajanlar ise yeraltı tünellerinde hareket ederek işlerini gizlice hallediyordu. Gerek birçok ülkenin savaşa dâhil olması gerekse savaşın genel gidişatı ile birlikte Birinci Dünya Savaşı; Suikastçı ve Tapınakçı çatışmasının anlatılabileceği en etkili tarihsel olayların başında geliyor.



Bu senaryoda Tapınakçılar, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine neden olabilir ve Suikastçiler ise Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren olayların arka planında yer alabilirler. Yeni Assassin's Creed oyunu Birinci Dünya Savaşı sırasında geçerse, savaşın yoğunlaştığı birçok küçük Avrupa şehrinde ve hatta Çanakkale'nin bile içerisinde yer aldığı bir oyun görebiliriz.



Rus Devrimi Dönemi (Rusya):



Assassin's Creed serisi için devrim dönemleri oldukça önemli. Devrim dönemlerinin önemi ise Amerikan Devrimi sırasında geçen Assassin's Creed 3 ve Fransız Devrimi sırasında geçen Assassin's Creed: Unity oyunları ile bizlere aktarılıyor. Bu iki devrimin yanı sıra Birinci Dünya Savaşı'nın ardından gerçekleşen Rus Devrimi de oldukça tarihsel arka plana sahip, vahşi bir devrim olarak karşımıza çıkıyor.



Nedendir bilinmez, Assassin's Creed serisi, 2015-2016 yılları arasında çıkan üç küçük oyunun bulunduğu Assassin's Creed Chronicles paketi haricinde, Rusya taraflarına ve genel olarak Asya'ya pek yoğunlaşmıyor. Assassin's Creed Chronicles paketinde bulunan Chronicles: Russia bölümünde hâlihazırda Rus Devrimi'ne bir giriş yapılıyor. Belki Ubisoft bu senaryoyu genişletip Nikolai Orelov karakterini tekrar sistemlerimize getirebilir ve Rusya'nın devrime yol açan malum dönemini daha derinden bizler aktarabilir.



Elizabeth Devri (İngiltere):



Assassin's Creed serisi, Assassin's Creed: Syndicate oyunuyla hâlihazırda İngiltere'nin oldukça ünlü Viktorya Dönemi'ni işlemiş ve nefes kesen Viktorya Londra'sını Steampunk öğeleriyle birlikte sistemlerimize getirmişti. Fakat İngiltere'nin en az Viktorya Dönemi kadar ünlü bir başka devri daha bulunuyor. Hem refahın hem de din ayrılıklarının damga vurduğu Elizabeth Devri, Assassin's Creed serisinin oyunlara sıkıştırmayı sevdiği türden tarihi kişiliklere de ev sahipliği yapıyor.



1558-1603 yılları arasında süregelen Elizabeth devri İngiltere'nin altın çağı olarak adlandırılır. Katolik-Protestan savaşının şiddetlenmesine ve İspanya'nın İngiltere'yi fethetme planları yapmasına rağmen bu dönem, İngiltere'nin edebiyat ve diğer sanat dalları yönünden en çok geliştiği dönem olmuştur. Bu dönemde ise Tapınakçıları İspanya kralının yanında İngiltere'yi yıkmaya çalışırken, Suikastçıları ise Kraliçe Elizabeth'in yanında görebiliriz. Ayrıca aynı dönemde yaşayan William Shakespeare, Christopher Marlowe ve Sir Francis Drake gibi ünlü tarihi isimleri de Suikastçı dostlarımızın yanında görebiliriz.



Vahşi Batı Dönemi (ABD):



Modern tarihin en çok sevilen dönemlerinden olan ve edebiyat, film, oyun dünyasında sayısız kere kullanılan Vahşi Batı dönemi, önümüzdeki Assassin's Creed oyununa can verebilir. Assassin's Creed 3 ile Amerikan Devrimi sırasında ABD'de hâlihazırda bir Tapınakçı ve Suikastçı teşkilatının kurulu olduğunu görmüştük. Bu nedenle kovboy döneminde de bu iki karşıt grubun hâlâ çatışıyor olması çok muhtemel.



Bu nedenle Vahşi Batı döneminde geçen bir Assassin's Creed oyunu görmek, özellikle dönemin getireceği yapılarla ve oynanış çeşitleriyle oldukça eğlenceli olacaktır. Bu dönemde geçen bir oyunda Tapınakçılar demiryolu ve petrol şirketlerinin yanında yer alırken, Suikastçılar ise Tapınakçıların işlerini engellemeye çalışan silahşörler olarak karşımıza çıkabilir. ABD'de bu dönemde geçen şirketler ve kovboylar arasındaki birçok kanlı çatışma Tapınakçı-Suikastçı anlaşmazlığına bağlanabilir ve dönemin Billy the Kid, Jesse James ve benzeri birçok ünlü kovboyu oyunda yer alabilir.



Meiji Restorasyonu Dönemi (Japonya):



Assassin's Creed 3'ün yaratıcı yönetmeni Alex Hutchinson, 2012 yılında verdiği bir röportajda serinin hayranlarının çok sıkıcı ve kötü mekan isteklerinde bulunduğunu söylemişti. O dönem ise en çok istenen mekanların arasında ise Mısır ve Feodal Japonya bulunuyordu. Fakat sonradan Antik Mısır'da geçen Assassin's Creed Origins ile Alex Hutchinson'ın yanılgısı kanıtlanmış oldu.



Tam olarak Feodal dönem Tapınakçı-Suikastçı çatışması için pek ideal olmasa da bu çatışmanın tam olarak oturacağı bir Japonya dönemi bulunuyor. 1860'lı yıllarda gerçekleşen Meiji Restorasyonu ile Japonya eski gelenekleri bırakıp modern yönetime geçiş yapmıştı. Şogun yönetiminin de bırakılması, Samuray döneminin sonu olmuştu.



Bir sonraki Assassin's Creed oyunu ise tam bu dönemde geçebilir. Birçoğumuzun Tom Cruise'un oynadığı The Last Samurai filminden aklında canlandıracağı şekilde bir Suikastçı, samuraylar ile birlikte Tapınakçılar tarafından yönlendirilen yeni hükümet güçlerine karşı savaşabilir.



Zhou Hanedanı Dönemi (Çin):



Assassin's Creed Chronicles: China bölümüyle birlikte 1526 yılında Çin'de geçen bir Suikastçı macerasına tanık olmuştuk. Ubisoft aynı formülü, M.Ö. 1122 yılından M.Ö. 256 yılına kadar süregelen uzun Zhou Hanedanı dönemine de uygulayabilir. Neredeyse 800 yıl süren bu dönem, Çin'in farklı uygarlıklarla savaştığı, birçok önemli politik, dini ve insanı akımın ortaya çıktığı, tarihsel olayların yaşandığı ve topraklarını genişlettiği en önemli dönemlerden biri.



Assassin's Creed oyunları; Fransız Devrimi, Rönesans ve Sanayi Devrimi gibi insanlık tarihinin önemli kültürel ve politik dönemlerinde yer almayı seviyor. Bu nedenle Çin'in felsefi ve tarihsel açıdan çok önemli olan Zhou Hanedanı dönemi de yeni Assassin's Creed oyununun bel kemiğini oluşturabilir.



Roma İmparatorluğu Dönemi (Antik Roma):



Assassin's Creed serisi, Origins ve Odyssey oyunları ile antik şehirlerin ne denli eğlenceli bir oynanış sağladığını bizlere kanıtlamış oldu. Valhalla ile Viking dönemini de aradan çıkartan Asssassin's Creed serisinin bir sonraki durağı Antik Roma İmparatorluğu olabilir. Hatta daha önceden de Ubisoft Roma'da çekimler yaparken görüntülenmiş ve bu yönde bazı hayran konsept çalışmaları yapılmıştı. Bu dönemde ise görmemiz muhtemel en önemli olan Jül Sezar'ın suikasti olacaktır.



M.Ö. 100 ile M.Ö. 44 yılları arasında Antik Romanın ve imparatorluğun genişlemesinde büyük ölçüde rol oynayan Jül Sezar, 60 senatörün içinde bulunduğu bir komplo sonucunda suikaste uğramıştı. Gerçekleşen bu suikast ise Antik Roma'yı büyük bir iç savaşa sürüklemiş ve Roma İmparatorluğu'nu oldukça zorlu bir sürece sokmuştu. Bu nedenle Antik Roma'da geçen bir Assassin's Creed oyunu, hem tarihi açıdan hem de oynanış bakımından oldukça zevkli olacaktır.



Assassin's Creed serisi, yeni oyunuyla birlikte sıraladığımız bu dönemler ve yerlerden birine bizleri götürebilir. Fakat söz konusu Ubisoft ve Assassin's Creed olunca seçenekler gerçekten sınırsız oluyor. Bu yüzden Ubisoft yeni oyun için bambaşka bir rota da izleyebilir.



