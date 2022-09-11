Sıra Rennes'de! Jesus kadroyu belirledi

Fenerbahçe'de moraller yerinde...Ligde bu haftayı bay geçecek F.Bahçe, Avrupa'da ise Rennes maçına odaklandı. Sarı-lacivertliler, 15 Eylül Perşembe günü Fransa'da zafer için sahaya çıkacak.Jorge Jesus, Rennes deplasmanında şans vereceği ilk 11'i büyük ölçüde netleştirmiş durumda.Kalede Altay'ın yeri garanti. Stoperde Szalai, Peres ve Henrique hattı bozulmayacak. Ortada yine Arao ve Crespo yerini alacak.Kanatta Ferdi'nin ve takıma yavaş yavaş ısınan Alioski'nin forması rezerve durumda. İleri 3'lüde ise Pedro'nun yeri garanti. Diğer ikiliyi performansları belirleyecek.İrfan Can Kahveci ile geçen maçta golle tanışan Batshuayi idman performansına göre Rossi veya King'in yerinde olacak.