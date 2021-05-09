Sir Lewis Hamilton, Max Verstappen'i avladı!

Sir Lewis Hamilton, Barcelona'da Max Verstappen'i geçerek damalı bayrağa ilk ulaşan pilot oldu.



1⃣Hamilton

2⃣Verstappen🟣

3⃣Bottas

4⃣Leclerc

5⃣Perez

6⃣Ricciardo

7⃣Sainz

8⃣Norris

9⃣Ocon

🔟Gasly pic.twitter.com/DL9iD9jd42



— Sporx (@sporx) May 9, 2021

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışı İspanya Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.Sezonun 4. mücadelesi, Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, ilk cepten başladığı yarışı 1:33.07.680'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı ve sezonun 3'üncü, kariyerinin ise 98'inci birinciliğine ulaştı.Yarışın uzun bir bölümünde ilk sırada yer almasına rağmen son turlarda Hamilton'a geçilen Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 15.841 saniye arkasında ikinci, Hamilton'dan 26.610 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı aldı.Formula 1'de sezonun 5. yarışı Monaco Grand Prix'si, 23 Mayıs'ta yapılacak.İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 94 puan2. Max Verstappen (Hollanda): 803. Valtteri Bottas (Finlandiya): 474. Lando Norris (Büyük Britanya): 415. Charles Leclerc (Monaco): 401. Mercedes: 1412. Red Bull: 1123. McLaren: 654. Ferrari: 605. Alpine: 15