Sir Lewis Hamilton ile 2 yıl daha!

Mercedes-AMG F1 takımı, 7 kez dünya şampiyonu Sir Lewis Hamilton'ın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.pic.twitter.com/FuC33craKi



— Sporx (@sporx) July 3, 2021

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın 2023 sezonu sonuna kadar aralarında olacağını duyurdu.Son 7 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kontratının süresi 2021 sonunda dolacak 36 yaşındaki pilotla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.F1'deki ilk şampiyonluğunu, McLaren adına yarıştığı 2008'de kazanan Hamilton, 2013'te transfer olduğu Mercedes'te 77 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk elde etti.