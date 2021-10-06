Sır gibi saklanan Fenerbahçe - Galatasaray projesi

Fenerbahçe ve Galatasaray'da başkanlar Ali Koç ve Burak Elmas bugün veya perşembe günü bir araya gelecek. Başkanlar, uzun yıllar sonra iki kulübe de maddi kazanım sağlayacak bir proje için el ele veriyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Sır gibi saklanan Fenerbahçe - Galatasaray projesi
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06 Ekim 2021 13:28
Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin başkanları uzun yıllar sonra iki kulübe de maddi kazanım sağlayacak bir proje için el ele veriyor.

İki kulüp yetkilileri de ortak projenin detayı hakkında bilgi vermekten kaçınırken, sadece projenin futbolla alakalı olmadığı, bir sosyal sorumluluk projesi de olmadığını belirtmekle yetindiler.

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç ve Galatasaray kulübü başkanı Burak Elmas'ın bugün veya yarın bir araya gelerek, sır gibi saklanan ortak sponsorluk projesinin tüm detaylarını açıklaması bekleniyor. 

 

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