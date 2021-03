Sir Alex Ferguson'dan başarılı transferin sırrı!

Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, başarılı transferlerinin ardından yatan nedenin içgüdüleri olduğunu söylendi.



Alex Ferguson, "İyi futbolcuları ikiye ayırmak lazım. Bazı oyuncular vardır ki doğuştan futbolcudur, doğuştan yetenekleri vardır. Ancak, bir kısım oyuncular da en iyi değildir ama çok kararlıdır, çok çalışkandır. Bu şekilde en iyilerden biri olarak anılan oyuncular da vardır. Çünkü, gerçekten çok çalışırlar." dedi.



"O AN NASIL BAŞARACAĞIMI ANLADIM, O AN"



"Kariyerimde aldığım ilk yenilgilerden birini hatırlatmak istiyorum." diyen Ferguson, "32 yaşındaydım. Beklemiyordum. Bir teknik direktör olarak gözlerim o maçta açıldı. East Stirling'in menajeriydim. Albion Rovers'a 5-2 yenildik. Futbolcularım haftalık 5 pound veya o civarda bir şey kazanıyorlardı. Maçtan sonra eve döndüm, 'Takımıma kendim gibi futbolcular alamazsam başaramam.' dedim. Oyuncularımın da zihinsel olarak benim kadar güçlü olmaları gerektiğini anladım. İşin farkına vardığım an, tam olarak o andı." ifadelerini kullandı.



"FUTBOLCU İZLERKEN İÇGÜDÜLERİME İNANIRIM"



Ferguson, "İçgüdülerime inanırım. Bende futbolcular hakkında çok iyi içgüdü vardır. Bir oyuncuyu izlediğim zaman ne hissettiğimi anlamaya çalışırım ve o an içgüdülerime göre alma kararı veririm. Bunu bazı oyuncularda kesin olarak yaşadım ve yanılmadım. Aberdeen, St. Mirren veya Manchester United fark etmez, izlediğim zaman o oyuncunun ihtiyacımı karşılayıp karşılamayacağını anlarım." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"İLK 11'LERİ DE İÇGÜDÜLERİMLE HAZIRLARDIM"



"İçgüdü gerçekten önemlidir." diyen Ferguson, "Bunu maç taktiklerinde ve ilk 11 seçerken de kullandım. Somut bir şeye dayandığından değil ama bazı maçlardan önce 'Bu oyuncularla değil, şu oyuncularla oynayacağım.' dediğim çok maç var. Bunu bilgiye değil içgüdüye dayalı olarak yaptım." diyerke konuşmasını noktaladı.



MANCHESTER'DA 25 BÜYÜK KUPA KAZANDI



Manchester United'da 13 Premier Lig şampiyonluğu ve 2 Şampiyonlar Ligi zaferi kazanan Sir Alex Ferguson, aynı zamanda 5 Federasyon, 4 Lig ve 1 Kulüpler Dünya Kupası başarıları yaşadı.