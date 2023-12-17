Şipal kardeşler, tecrübelerini genç boksörlere aktarıyor

Boksta aktif sporculuk kariyerlerinde dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra olimpiyatlara katılma başarısı da gösteren Önder ve Onur Şipal kardeşler, memleketleri Bayburt'ta yeni yıldızlar yetişmesine katkı sağlıyor.



Boksa 1995'te başlayan Önder Şipal, uluslararası birçok başarısının yanı sıra 2016'da Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Akşar Gençosman İmam Hatip Ortaokulu Müdürü de olan beden eğitimi öğretmeni 36 yaşındaki Şipal, 2020'de aktif boks yaşamını sonlandırdıktan sonra Türk boksuna hizmet etmeyi sürdürüyor.



Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan, iki kez olimpiyatlara katılma başarısı gösteren Onur Şipal de ağabeyi ile aynı yıl boksu bıraktı. Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi 34 yaşındaki Şipal, tecrübelerini hem üniversitede öğrencilere hem de genç sporculara aktarıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde aynı zamanda kendi hocaları da olan milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar'a yardımcı antrenör olarak eşlik eden Şipal kardeşler, Sporcu Eğitim Merkezinde aralarında millilerinde bulunduğu sporcuları şampiyonalara hazırlıyor.



- "Yetiştiğim salon olduğu için sporcu kardeşlerimizle de ekstra ilgileniyoruz"



Önder Şipal, AA muhabirine, 25 yıllık aktif spor hayatında Bayburt, Fenerbahçe ve A Milli Boks Takımı adına müsabakalara çıktığını söyledi.



Uluslararası birçok başarısının bulunduğunu hatırlatan Şipal, "2016 Rio Olimpiyatları'na yine kardeşimle beraber katıldık. 13 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda, Bayburt'ta yeni sporcular yetiştirmek için beni de yetiştiren hocam Seyfullah Dumlupınar'a salonda yardımcı oluyoruz." dedi.



Şipal, antrenörlük yaptığı salonda boksa başladığını anımsatarak, "Yetiştiğim salon olduğu için sporcu kardeşlerimizle de ekstra ilgileniyoruz. İstiyoruz ki bizden daha başarılı sporcular buradan yetişsin, amacımız o. Bizim zamanımızda bir hocamız vardı salonda, şu anda 4 antrenör var. Biz tabiri caizse sporculara, 'Bizim etimizden, sütümüzden faydalanın.' diyoruz. Bunu dikkate alan sporcularımız var." ifadelerini kullandı.



- "En son yıldızlarda Avrupa şampiyonu olan boksör çıkardık"



Onur Şipal ise 1997'de Bayburt'ta boksa başladığını, 2020'de jübile yaparak aktif boks hayatını tamamladığını söyledi.



İşten arda kalan zamanda antrenörlük yaptığını dile getiren Şipal, "Burada Bayburtlu sporculara hizmet ederek, yeni şampiyonlar çıkarmanın peşindeyiz." diye konuştu.



Şipal, sporculuk hayatı boyunca birçok başarının yanı sıra iki kez de olimpiyatlara katılma başarısı gösterdiğini ifade etti.



Yetiştiği salonda hocası Dumlupınar'la birlikte gençlere tecrübelerini aktarmaya çalıştığını vurgulayan Şipal, şunları kaydetti:



"Şu anda daha geniş bir salona sahibiz, malzeme imkanları daha iyi. 'İmkansızlık' diye bir şey yok. Her şey istemeyle oluyor. En son yıldızlarda Avrupa şampiyonu olan boksör çıkardık ve bu sayının giderek artacağına inanıyorum. Biz bu şekilde Seyfullah hocamızla beraber hizmet etmeye devam ediyoruz. Burada yardımcı antrenör olarak antrenmanlarımızı yaptırıyoruz. Bayburt'tan olimpiyatlara 2 sporcu gitmişti şimdi inşallah hem olimpiyatlara gidecek hem de madalya ile dönecek sporcuları yetiştireceğiz."





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