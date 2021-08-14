Siopis, Trabzonspor'a 'Evet' dedi

Trabzonspor'da transfer bitmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle defansif bir orta saha oyuncusu arayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis ile prensipte anlaştı.



1 yıl daha sözleşmesi olması dolayısıyla Siopis ile görüşmek için öncelikle Alanyaspor'la temasa geçen Trabzonspor kanadı, takas formülü üzerinde durdu. Oyuncu ile de yapılan ilk görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Ancak Alanyaspor'un takas teklifine sıcak bakmadığı ve 1.5 milyon Euro bonservis istediği belirtildi. Bordo-mavililer ise 800 bin Euro önerdi. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.



BAKASETAS İKNA ETTİ



Trabzonspor'un geçen sezon devre arası Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas da bu transfer çalışmasında aktif rol aldı. Eski takım arkadaşı ve vatandaşı olan Siopis ile bire bir görüşen Bakasetas'ın Trabzonspor hakkındaki olumlu sözlerinin oyuncunun ikna olmasında etkili olduğu belirtildi.



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Siopis, geçen sezon Süper Lig'de en fazla pas arası yapan Alanyaspor oyuncusuydu. Daha önce 7 transfer yapan Trabzonspor, Siopis'i bitirmesi durumunda 8. takviyesini yapmış olacak.







