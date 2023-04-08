Siopis: "Taraftarlardan özür dilerim"

Trabzonsporlu Siopis, Kasımpaşa maçının ardından taraftarlarından özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Siopis: 'Taraftarlardan özür dilerim'
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08 Nisan 2023 22:51
Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Siopis, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Taraftarlardan özür dilediklerini belirten Siopis, maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Aslında maç hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum çok zor bir durum. Bu durumu tersine çevirmek için çalışıyoruz. Maç hakkında söyleyebileceğim tek şey, buraya gelen ve bizi destekleyen taraftarımızdan özür dilediğim"

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