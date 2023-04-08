Siopis: 'Taraftarlardan özür dilerim'

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Siopis, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.



Taraftarlardan özür dilediklerini belirten Siopis, maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:



"Aslında maç hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum çok zor bir durum. Bu durumu tersine çevirmek için çalışıyoruz. Maç hakkında söyleyebileceğim tek şey, buraya gelen ve bizi destekleyen taraftarımızdan özür dilediğim"





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