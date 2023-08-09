Siopis'in kaderi belli oluyor

Trabzonspor'un, Yunan oyuncusu Siopis'in durumu yakın zamanda belli olacak. Tecrübeli orta sahanın menajeri, Trabzon'a davet edildi ve kariyerine yönelik son karar verilecek.
MENAJERİ GELECEK
Siopis, yeni sözleşme teklifini reddederek kariyerine ülkesinde devam etme kararı almıştı. Slovenya kampı süresince devam eden sırt ağrıları sebebiyle son antrenmanlara katılmayan oyuncunun durumu can sıkmaya devam ediyor.
Dünkü antrenmanda da yer almayan Siopis, uzun süredir yaşadığı sırt ağrılarına işaret ederek, ailevi nedenlerden ötürü futbol kariyerini ülkesinde sürdürmek istediğini dile getirdi. Yönetim, oyuncunun menajerini görüşmeler yapmak üzere şehre davet etti.
MENAJERİ GELECEK
Siopis, yeni sözleşme teklifini reddederek kariyerine ülkesinde devam etme kararı almıştı. Slovenya kampı süresince devam eden sırt ağrıları sebebiyle son antrenmanlara katılmayan oyuncunun durumu can sıkmaya devam ediyor.
Dünkü antrenmanda da yer almayan Siopis, uzun süredir yaşadığı sırt ağrılarına işaret ederek, ailevi nedenlerden ötürü futbol kariyerini ülkesinde sürdürmek istediğini dile getirdi. Yönetim, oyuncunun menajerini görüşmeler yapmak üzere şehre davet etti.