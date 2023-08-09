Siopis'in kaderi belli oluyor

Kariyerine ülkesinde devam etmek istediğini yönetime ileten Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'in durumu yakın zamanda belli oluyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Siopis'in kaderi belli oluyor
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09 Ağustos 2023 10:28
Trabzonspor'un, Yunan oyuncusu Siopis'in durumu yakın zamanda belli olacak. Tecrübeli orta sahanın menajeri, Trabzon'a davet edildi ve kariyerine yönelik son karar verilecek.

MENAJERİ GELECEK

Siopis, yeni sözleşme teklifini reddederek kariyerine ülkesinde devam etme kararı almıştı. Slovenya kampı süresince devam eden sırt ağrıları sebebiyle son antrenmanlara katılmayan oyuncunun durumu can sıkmaya devam ediyor.

Dünkü antrenmanda da yer almayan Siopis, uzun süredir yaşadığı sırt ağrılarına işaret ederek, ailevi nedenlerden ötürü futbol kariyerini ülkesinde sürdürmek istediğini dile getirdi. Yönetim, oyuncunun menajerini görüşmeler yapmak üzere şehre davet etti.

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