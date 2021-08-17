Siopis imzalayacak, sıra Efecan'a gelecek

Trabzonspor, Manolis Siopis için Alanyaspor'la yaptığı pazarlıklarda farkı iyice kapattı. Ahmet Ağaoğlu, Siopis'i renklerine bağladıktan sonra, Abdullah Avcı'nın çok istediği Efecan Karaca için harekete geçecek, Akdeniz ekibiyle yeniden masaya oturacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Siopis imzalayacak, sıra Efecan'a gelecek
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17 Ağustos 2021 10:15
Kadrosunu mutlaka bir ön liberoyla güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Manolis Siopis için Alanyaspor 'la görüşmelerine devam ediyor. Bordo Mavili yönetim, Yunan yıldızı renklerine bağlamak adına gaza basarken, teknik direktör Abdullah Avcı, Akdeniz ekibinden Efecan Karaca'yı da istemişti. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının, önce Siopis'i bitirip, ardından Efecan için Güney temsilcisiyle yeniden masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

Teklif yükseltildi

Bu durumun en büyük sebebinin de Siopis için yapılan pazarlıkların olumlu devam etmesi... Kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açan Turuncu Yeşilliler rakamda indirime giderken, Bordo-Mavililer'in de 800 bin Euro'luk teklifini yükselttiği öğrenildi. Taraflar arasında makas daralırken, görüşmelerin kıran kırana devam ettiği de gelen haberler arasında.

Aceleci davranılmayacak

Trabzonspor yönetimi sıkı bir pazarlıkla tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmayı hedeflerken, ardından 31 yaşındaki sağ kanat Efecan için yeniden Alanyaspor'la masaya oturacak. Milli oyuncunun 1 senelik kontratının kalması Fırtına'nın masada elini güçlendireceği için Karadeniz ekibi bu transfer için aceleci davranmayacak. Ancak yine de şartlar doğrultusunda Siopis artı Efecan paketinin de gündeme gelebileceği ihtimaller arasında.


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