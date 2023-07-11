Trabzonspor'da yeni sözleşme teklif edilen isimlerden biri olan Manolis Siopis'e komşu talip oldu.
RİZESPOR TALİP OLDU
Yeniden Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor, transferde Manolis Siopis'i gündemine aldı. Bjelica'nın tutmak istediği oyuncuyu kiralamak isteyen Yeşil-Mavililer'in önerisi kabul edilmeyecek.
40 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor formasıyla 40 resmi maçta forma giyen Manolis Siopis skor katkısında bulunamadı.
RİZESPOR TALİP OLDU
Yeniden Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor, transferde Manolis Siopis'i gündemine aldı. Bjelica'nın tutmak istediği oyuncuyu kiralamak isteyen Yeşil-Mavililer'in önerisi kabul edilmeyecek.
40 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor formasıyla 40 resmi maçta forma giyen Manolis Siopis skor katkısında bulunamadı.