Siopis'e sürpriz talip çıktı

Trabzonspor'un kadrosunda tutmak istediği Manolis Siopis'e sürpriz talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Siopis'e sürpriz talip çıktı
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11 Temmuz 2023 11:13
Trabzonspor'da yeni sözleşme teklif edilen isimlerden biri olan Manolis Siopis'e komşu talip oldu.

RİZESPOR TALİP OLDU

Yeniden Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor, transferde Manolis Siopis'i gündemine aldı. Bjelica'nın tutmak istediği oyuncuyu kiralamak isteyen Yeşil-Mavililer'in önerisi kabul edilmeyecek.

40 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor formasıyla 40 resmi maçta forma giyen Manolis Siopis skor katkısında bulunamadı.

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