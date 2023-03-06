Sion'dan Balotelli ve Gomis açıklaması

Sion Sportif Direktörü Barthelemy Constantin, Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Mario Balotelli ile ilgili konuştu. Constantin, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis için de bir transfer itirafında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Sion'dan Balotelli ve Gomis açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2023 15:28
Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Mario Balotelli için İsviçre'den açıklama geldi.

Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin, İtalyan golcü için çıkan ayrılık ve Galatasaray haberlerini yalanladı.

Balotelli için çıkan transfer haberleri için "Saçmalık" sözünü kullanan Constantin, Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu. Barthelemy Constantin, "Tek gerçek şu ki, yaz aylarında Gomis'i transfer etmek istedik ama Galatasaray ayrılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.

BALOTELLI'NIN PERFORMANSI

Adana Demirspor'un ardından Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli, İsviçre ekibinde 14 maçta sahaya çıktı ve 5 kez fileleri havalandırdı.

GOMIS'IN RAKAMLARI

Galatasaray'da özellikle sezonun ilk bölümünde attığı kritik gollerle dikkat çeken Gomis ise, bu sezon toplamda 20 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ