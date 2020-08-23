Sinisa Mihajlovic, koronavirüse yakalandı!

Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA
Sinisa Mihajlovic, koronavirüse yakalandı!
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23 Ağustos 2020 14:51
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 

Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.

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