Sinisa Mihajlovic, koronavirüse yakalandı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.