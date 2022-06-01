Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa Kampı'nda 3 Türk

Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa Kampı'na (BWB Avrupa) 3 Türk oyuncu katılacak.



Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre; bugün başlayan organizasyon, İtalya'nın Assago bölgesindeki Spor Köyü ile Milano kentindeki Bocconi Spor Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.



Amerikan Basketbol Ligi, FIBA, İtalya Basketbol Federasyonu (FIP) iş birliğiyle gerçekleştirilen kampta Türkiye'den erkeklerde Kaan Berk Tarla, Özgür Cengiz ve Kadir Yiğit Yancı yer alacak.



Organizasyonda Avrupa genelinde 24 ülkeden lise çağındaki en iyi 62 erkek ve kız çocuk bir araya gelerek, mevcut ve eski NBA, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) ve FIBA oyuncuları, efsaneleri ve antrenörleriyle çalışma fırsatı buluyor. Genç oyuncular ve antrenörler ayrıca yaşam becerileri, liderlik gelişimi ve toplum hizmeti programlarında yer alacaklar.



NBA oyuncuları Danilo Gallinari (Atlanta Hawks), Terance Mann (Los Angeles Clippers) ve Kemba Walker (New York Knicks) bu yılki kampta deneyimlerini paylaşacak.



Memphis Grizzlies Başantrenörü Taylor Jenkins, NBA'deki yardımcı antrenörler David Adelman (Denver Nuggets), Johnnie Bryant (New York Knicks) ve Edniesha Curry (Portland Trail Blazers) ile eski WNBA oyuncusu Raffaella Masciadri ve İtalya Kadın Milli Takımı kaptanı ve Virtus Bologna forveti Sabrina Cinili de antrenörler arasında yer alacak.



Organizasyon hakkında açıklamada bulunan NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü Ralph Rivera, ilk kampı da 20 yıl önce İtalya'da gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Sınır Tanımayan Basketbol'un İtalya'daki ilk kampından bu yana Avrupalı oyuncular üzerinde yarattığı etkiden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. İtalya'ya geri döndüğümüz için mutluyuz. Bu genç oyunculara basketbol yolculuklarında bir sonraki adımı atarken unutulmaz deneyimler yaşatmak için FIBA ve FIP ile birlikte çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



FIBA Ulusal Federasyonlar ve Spor Direktörü Zoran Radovic ise, "2022'de Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa ile İtalya'ya geri döndüğümüz için çok mutluyuz, özellikle de BWB'nin ilki 2001'de orada yapıldığı için. Aynı zamanda bu yıl FIBA EuroBasket 2022'nin ev sahibi olan İtalya Basketbol Federasyonu ve NBA ile Avrupa'daki geleceğin yıldızlarına yüksek kaliteli bir program sunmak için bir kez daha birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



BWB Avrupa 2022, 4 Haziran Cumartesi günü tamamlanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ