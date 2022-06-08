Sinik:'Hocamız çok pozitif'

Milli Takımımızın başarılı oyuncusu Doğukan Sinik, Litvanya maçı sonrası konuştu.



Doğukan, Milli formayla ilk gollerini attığı için duyduğu mutluluğu anlatırken şu ifadeleri kullandı:



"Çok özel bir akşam benim için. İlk kez 11'de çıktım ve 2 gol attım. Yeni yeni duygularımla baş başa kalabiliyorum. Mutlu ve gururluyum, umarım uzun yıllar milli takıma hizmet edebilirim. Hocamız çok pozitif bir insan. Oyundan çıktıktan sonra beni tebrik etti."





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