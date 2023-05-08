Sınıf öğretmenliği atama puanları 2023: Sınıf atama kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Kont.
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|Ort.
Diploma
Notu
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|80
|339,27
|63986
|86,5
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|70
|338,88
|64615
|85,5
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|337,91
|66182
|83,7
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|70
|335,28
|70634
|83,6
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|334,75
|71567
|86,0
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|332,11
|76248
|84,3
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|331,41
|77529
|84,2
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|55
|331,23
|77889
|82,8
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|8
|330,53
|79216
|85,1
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|330,17
|79851
|84,4
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|328,99
|82157
|84,1
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|328,44
|83212
|85,3
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|EA
|7
|328,19
|83735
|87,2
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40
|327,58
|84902
|82,7
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|327,52
|85039
|84,6
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|327,13
|85761
|85,1
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|8
|326,01
|87947
|83,2
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|325,60
|88781
|83,1
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|325,46
|89072
|86,3
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|8
|324,63
|90791
|80,1
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|324,42
|91212
|82,5
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|324,29
|91480
|84,4
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|323,86
|92345
|84,7
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|323,63
|92881
|85,3
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|322,73
|94782
|83,5
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|320,48
|99555
|81,0
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|319,97
|100678
|85,3
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40
|319,97
|100709
|85,4
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|319,95
|100754
|84,4
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|319,72
|101240
|84,7
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40
|319,43
|101871
|86,2
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|319,11
|102588
|81,5
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|317,76
|105592
|83,6
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|12
|317,14
|107013
|80,7
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|316,70
|107899
|83,6
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|316,55
|108308
|84,4
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|45
|316,34
|108787
|82,4
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|315,90
|109783
|84,2
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|315,72
|110240
|81,8
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40
|315,68
|110315
|82,4
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|315,57
|110596
|82,5
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|315,45
|110864
|83,8
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|313,73
|114981
|82,7
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|313,01
|116679
|83,6
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|312,77
|117271
|82,7
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|312,59
|117669
|82,0
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|312,45
|118007
|84,9
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|312,45
|118018
|83,3
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|312,23
|118551
|84,7
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|311,62
|120126
|84,6
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|310,96
|121718
|82,8
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|310,65
|122496
|83,4
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|310,03
|124051
|82,7
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|310,00
|124135
|82,4
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|309,86
|124529
|83,3
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|309,19
|126269
|83,7
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|309,08
|126526
|83,0
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|308,98
|126787
|86,0
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|308,74
|127405
|83,0
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|308,13
|128992
|85,2
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|307,95
|129443
|82,5
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|307,80
|129824
|83,7
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|307,04
|131860
|80,1
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|306,86
|132332
|82,9
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|306,06
|134353
|81,7
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|305,92
|134775
|83,8
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|305,44
|136091
|83,2
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|305,40
|136176
|82,9
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|305,06
|137140
|81,1
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|304,78
|137845
|80,7
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|304,75
|137950
|81,8
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|304,62
|138300
|84,7
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40
|304,35
|138984
|81,7
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|304,18
|139464
|80,2
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|303,85
|140362
|82,7
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|303,76
|140614
|80,7
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|303,30
|141897
|81,3
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|302,83
|143167
|79,5
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40
|301,96
|145684
|81,1
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|7
|300,38
|150304
|83,1
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|6
|299,94
|151555
|80,3
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|16
|295,70
|164565
|79,3
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|EA
|42
|294,88
|167125
|81,5
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|13
|294,85
|167223
|79,8
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|EA
|42
|291,43
|178444
|81,4
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
|EA
|17
|289,73
|184336
|76,4
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|EA
|40
|289,41
|185535
|82,2
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli)
|EA
|25
|288,34
|189343
|80,7
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
|EA
|2
|286,25
|196975
|85,7
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
|EA
|13
|280,60
|218916
|80,6
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|EA
|31
|279,81
|222090
|79,0
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
|EA
|2
|279,30
|224226
|68,9
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|39
|272,46
|254132
|84,7
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|EA
|9
|271,01
|261113
|67,5
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
|EA
|22
|268,91
|271470
|79,9
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|EA
|22
|264,60
|293512
|77,3
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|EA
|24
|264,05
|296475
|77,0
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|EA
|12
|263,44
|299671
|75,7
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)
|EA
|9
|—
|—