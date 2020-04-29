Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullara verilen aranın süresi uzarken, öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği 'Sınıf geçme nasıl olacak?' sorusu yanıt buldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlendiği basın toplantısında sınıf geçmeyle ilgili olarak ilk kez resmi açıklama yaptı.
Bakan Ziya Selçuk, "Sınıf geçmeyle ilgili 1. dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz, not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçecekler." dedi.
Ayrıca bakan Selçuk "Şu anda 2. dönem için not vermek mümkün değil. Öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasın, zayıfları varsa sorumlu şekilde üst sınıfa geçecekler." ifadelerini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlendiği basın toplantısında sınıf geçmeyle ilgili olarak ilk kez resmi açıklama yaptı.
Bakan Ziya Selçuk, "Sınıf geçmeyle ilgili 1. dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz, not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçecekler." dedi.
Ayrıca bakan Selçuk "Şu anda 2. dönem için not vermek mümkün değil. Öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasın, zayıfları varsa sorumlu şekilde üst sınıfa geçecekler." ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın