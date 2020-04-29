Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullara verilen aranın süresi uzarken, öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği 'Sınıf geçme nasıl olacak?' sorusu yanıt buldu., düzenlendiği basın toplantısında sınıf geçmeyle ilgili olarak ilk kez resmi açıklama yaptı.Bakan Ziya Selçuk, "" dedi.Ayrıca bakan Selçuk "" ifadelerini kullandı.