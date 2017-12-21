Singularity, robiin ve Dumas ile Yollarını Ayırdı

İsveç ekibi Singularity kadrosunda bir sarsıntı daha yaşandı. Robin "robiin" Sjögren ve Miran "Dumas" Matkovic'in de ayrılmasıyla takımda yalnızca 2 kişi kaldı.Takımdan yapılan açıklamaya göre kısa bir süre önce yaşanan Linus "b0bbzki" Lundqvist ayrılığı ve şimdi de robiin ile Dumas ikilisinin takımdan uzaklaştırılmalarının ana sebebi "iç anlaşmazlıklar"mış.Singularity cephesinden TwitLonger'a yapılan açıklamanın detayları ise şu şekilde:"Bizi iç karışıklıklara götüren ve sonunda en büyük düşmanımız haline gelen kişisel farklılıklar neticesinde uzun bir süre kötü sonuçlar aldık. Bunun sonucunda Robiin ve Dumas artık takımın bir parçası değiller, 2018 yılı için farklı seçenekler aramak durumundalar.B0bbzki ile ayrıldıktan sonra takımdaki hataları düzeltme ve işleri yoluna koyma konusunda aciz kaldık, Böylece Robiin ve Dumas'la yollarımızı ayırmaya karar verdik.Online & Offline turnuvalar esnasında birlikte çok güzel anlar yaşadık. Fakat sonunda bazı şeyleri yoluna koyamadık. İki oyuncumuzu da özleyeceğiz ve onlar için gelecek adına her şeyin güzel olmasını temenni ediyoruz.2018'deki kadromuzu tamamlamak için farklı oyuncuları deneme aşamasındayız. ESEA Premier'e bir kez daha hazır olun!"Son gelişmelerin ardından takımda kalan 2 oyuncu ise Benjamin "BENDJI" Söderena ve Saif "Sayf" Jibraeel olarak gözüküyor.