Singapur Grand Prix'si, 7 sezon daha Formula 1'de

Formula 1'den yapılan açıklamada, Singapur turunun 7 sezon daha olacağı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Singapur Grand Prix'si, 7 sezon daha Formula 1'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2022 15:55
Singapur Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 sezon daha devam edecek.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Singapurlu yetkililerle yapılan anlaşmanın ardından Marina Koyu Caddesi Pisti'nde düzenlenen yarışların, 2022'den 2028 yılına kadar organizasyonda yer almaya devam edeceği belirtildi.

İlk olarak 2008 yılında Formula 1'e katılan Singapur Grand Prix'si, son iki sezonda ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında başka ülkelerde düzenlenmişti.

Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.