Sinemalar ne zaman açılacak? Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ne zaman açılıyor 2020

Sinemalar ne zaman açılıyor? vatandaşlar tarafından merakla beklenen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 1 Temmuz tarihinde sinema, tiyatro, gösteri merkezleri açılacağı duyuruldu. Daha önce koronavirüs önlemleri sebebiyle kapatılan sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri böylelikle yeniden seyirciyle buluşabilecek.

24 Haziran 2020 06:17
Sinemalar ne zaman açılacak? Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ne zaman açılıyor 2020
Koronavirüs normalleşme adımları kapsamında sinema, gösteri merkezi ve tiyatrolar kapılarını yeniden kaldıkları yerden açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 Temmuz tarihinin geçerli olduğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesinde belli kural ve şartlara uyarak sinema salonlarının, tiyatro salonlarının, gösteri merkezlerinin açılacağı bilgisi verildi.
Belirli şartlar yerine getirildiği taktirde sinemalar ne zaman açılıyor, tiyatrolar ne zaman açılıyor, gösteri merkezleri ne zaman açılıyor sorularının yanıtı da ortaya 1 Temmuz tarihi olarak ortaya çıkmış oldu.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020

Sinemalar tıpkı tiyatro salonları ve gösteri merkezleri gibi 1 Temmuz'da kapılarını yeniden açacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada sinema ve tiyatro salonlarının etkinlikten 30 dakika önce hazır hale getirilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN GENELGESİNİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tiyatro salonları sinema salonları ile aynı anda kapatılmış ve koronavirüs tedbirleri alınmıştı. Aradan geçen aylardan sonra sinema ve tiyatro salonlarının kesin açılacağı tarih belli oldu. Tarihte son dakika değişikliği olmazsa sinemalar, tiyatrolar, gösteri merkezleri 1 Temmuz'da açılacak.



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