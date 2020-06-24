Sinemalar ne zaman açılacak? Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ne zaman açılıyor 2020

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN GENELGESİNİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Koronavirüs normalleşme adımları kapsamında sinema, gösteri merkezi ve tiyatrolar kapılarını yeniden kaldıkları yerden açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 Temmuz tarihinin geçerli olduğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesinde belli kural ve şartlara uyarak sinema salonlarının, tiyatro salonlarının, gösteri merkezlerinin açılacağı bilgisi verildi.Belirli şartlar yerine getirildiği taktirde sinemalar ne zaman açılıyor, tiyatrolar ne zaman açılıyor, gösteri merkezleri ne zaman açılıyor sorularının yanıtı da ortaya 1 Temmuz tarihi olarak ortaya çıkmış oldu.Sinemalar tıpkı tiyatro salonları ve gösteri merkezleri gibi 1 Temmuz'da kapılarını yeniden açacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada sinema ve tiyatro salonlarının etkinlikten 30 dakika önce hazır hale getirilecek.Tiyatro salonları sinema salonları ile aynı anda kapatılmış ve koronavirüs tedbirleri alınmıştı. Aradan geçen aylardan sonra sinema ve tiyatro salonlarının kesin açılacağı tarih belli oldu. Tarihte son dakika değişikliği olmazsa sinemalar, tiyatrolar, gösteri merkezleri 1 Temmuz'da açılacak.