Sinema salonları ne zaman açılıyor?

Sinemaların 1 Haziran'da açılan diğer işletmeler gibi açılmaması üzerine bekleyiş başlamıştı. Sinemalar ne zaman açılıyor aramaları yapılmasını sebebi henüz resmi bir açıklama olmaması konuyla ilgili. Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek. Salgından etkilenen alanlardan birisi olan kültür sanat ve eğlence sektörü, normalleş sürecinin içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Buna göre sinema, tiyatro ve konserlere gidilebilecek süreç belirlenecek.AVM, kafe, restoran gibi yerlerin açılmasıyla beraber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin de başlayacağını söylemişti. Sinema salonlarının açılış tarihi ise normalleş sürecinin ikinci kademesinde yer almadı.Aşamalı olarak devam eden süreçte, 1 Haziran'da lokanta, restoran, spor salonu, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi toplumun sıkça ziyaret ettiği noktalardaki yasaklar kaldırıldı.Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek.Temmuz ayında yapılması planlanan İstanbul Opera Festivali, ağustos ayında yapılması planlanan Bodrum Bale Festivali ve Aspendos Opera Festivali için toplantılar devam ediyor. Spor salonları ve yüzme havuzları bazı kısıtlamalarla açılacak.