Sinema salonları ne zaman açılıyor?

Sinema salonları ne zaman açılıyor merak sebebiyle vatandaşlar aramalarını gerçekleştiriyor. Henüz belli olmayan tarih ile ilgili sinema salonları ne zaman açılıyor? Tiyatrolar ne zaman açılıyor? Konserler ne zaman başlıyor? şeklinde merak edilenler bulunuyor. Kademeli olarak devam eden normalleşme takviminde daha önce sinema salonlarının temmuzda açılacağı öngörüldü. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

06 Haziran 2020 03:40
Sinema salonları ne zaman açılıyor?
Sinemaların 1 Haziran'da açılan diğer işletmeler gibi açılmaması üzerine bekleyiş başlamıştı. Sinemalar ne zaman açılıyor aramaları yapılmasını sebebi henüz resmi bir açıklama olmaması konuyla ilgili. Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek. Salgından etkilenen alanlardan birisi olan kültür sanat ve eğlence sektörü, normalleş sürecinin içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Buna göre sinema, tiyatro ve konserlere gidilebilecek süreç belirlenecek.
SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

AVM, kafe, restoran gibi yerlerin açılmasıyla beraber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin de başlayacağını söylemişti. Sinema salonlarının açılış tarihi ise normalleş sürecinin ikinci kademesinde yer almadı.

Aşamalı olarak devam eden süreçte, 1 Haziran'da lokanta, restoran, spor salonu, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi toplumun sıkça ziyaret ettiği noktalardaki yasaklar kaldırıldı. Sinema salonlarının açılış tarihi ise henüz kesinleşmedi, Temmuz ayında açılması bekleniyor.




KONSER VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek.

Temmuz ayında yapılması planlanan İstanbul Opera Festivali, ağustos ayında yapılması planlanan Bodrum Bale Festivali ve Aspendos Opera Festivali için toplantılar devam ediyor. Spor salonları ve yüzme havuzları bazı kısıtlamalarla açılacak.



Diğer Haberler

Hapşırmak koronavirüs belirtisi mi? Gündem

Hapşırmak koronavirüs belirtisi mi?
Boğaz ağrısı korona belirtisi mi - Korona belirtileri Gündem

Boğaz ağrısı korona belirtisi mi - Korona belirtileri
2020 Kira artış oranı ne kadar? (06 Haziran Cumartesi) Gündem

2020 Kira artış oranı ne kadar? (06 Haziran Cumartesi)
Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? (06 Haziran Cumartesi)
Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (06 Haziran Cumartesi)
Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi)
Pis Yedili Oya kimdir? Ceren Soylu kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Pis Yedili Oya kimdir? Ceren Soylu kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi)
Pis Yedili Alis Karadağ kimdir? Ecem Karavus kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Pis Yedili Alis Karadağ kimdir? Ecem Karavus kaç yaşında, hayatı (06 Haziran Cumartesi)
Çilek Kokusu dizisi oyuncuları, Çilek Kokusu oyuncu kadrosu (06 Haziran Cumartesi) Gündem

Çilek Kokusu dizisi oyuncuları, Çilek Kokusu oyuncu kadrosu (06 Haziran Cumartesi)
Daha fazla göster
1

Dünyada koronavirüsle mücadelede son 24 saat
2

Sağlık Bakanı Koca, günün verilerini açıkladı
3

Milli sporcu ve engelliler için sözleşmeli öğretmenliğe atama takvimi belirlendi
4

Hırvatistan'da futbol geri dönüyor! Avrupa'da son gelişmeler
5

Okay Yokuşlu: "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı"
6

Tottenham'ın ekonomik yapısını koronavirüs bozdu
7

15 ilde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
8

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması
9

Hekimoğlu Trabzon'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
10

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

yukarı ok