Sinem Kobal, Hakan Muhafız'da mı oynayacak? Sinem Kobal, Netflix'ten ne kadar kazanacak?

Sinem Kobal, Hakan Muhafız dizisinde oynayacak. İlk sezonu rekor izlenme alan Hakan Muhafız dizisinin ikinci sezonundan itibaren Sinem Kobal'ın yer alacağı belirtildi. Peki Sinem Kobal ne kadar kazanacak? Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı yapımda yer alacak olan Sinem Kobal ne açıklama yaptı? İşte detaylar...Yeni sezonları için onay alan Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'ın oyuncu kadrosuna Sinem Kobal'ın da katıldığı öne sürüldü. İddialara göre Kobal bölüm başı 30 bin TL alacak.Selena dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Yüz Yüze'de rol alan Sinem Kobal Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'da rol alamaya hazırlanıyor.Yeni sezonları merakla beklenen Hakan: Muhafız'da rol alacağı iddia edilen Sinem Kobal'ın bölüm başı 30 bin TL'ye anlaşma imzaladığı öne sürüldü.10'ar bölümden iki sezon çekilen dizinin başrolündeki Çağatay Ulusoy bölüm başı 50 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira aldığı da iddia edilmişti.Ulusoy'un yanı sıra oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Muhafız'ın üçüncü ve dördüncü sezon onayı aldığı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.Öte yandan dizinin toplam izleyici sayısının 10 milyon olduğu ve bu rakama yalnızca 4 haftada erişildiği belirtilmişti.Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde, inşaat mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak, İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz okula başlamadan önce bale eğitimi almaya başlayan Kobal, 1991–1999 yılları arasında, sekiz yıl boyunda bale eğitimine devam etti.İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden 2001 yılında mezun olan Kobal, eğitim hayatı boyunca basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraştı. Ortaokul yıllarında okulun basket takımıyla beraberİstanbul şampiyonluğu kazanan Kobal, oyunculuk kariyerine başladıktan sonra da spordan kopmadı ve de aikido yapmaya devam etti.Sinem Kobal'ın Dormen Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeri, henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dadı adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı.2000–2003 yılları arasında gösterimde olan Dadı'nın kadrosunda, Sinem Kobal'ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dormen ve Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular yer almaktaydı. Selena dizisi Kobal'a Jetix Çocuk Ödülleri'nde En Sevilen Türk Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.Dadı'nın ardından bir süre tiyatro çalışmalarına geri dönen Kobal, Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunlarda yer aldı. Liseden mezun olmasının ardından Beykent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Bölümü'ne katıldı ve de bölümünden başarıyla mezun oldu.2003 yılında Hürrem Sultan, 2004 yılında ise Lise Defteri adlı dizilerde rol alan Kobal, aynı yıl vizyona giren Okul adlı gençlik-gerilim filmi ile ilk sinema denemesine imza attı. 2005 yılında, ATV'de gösterimeterini canlandırsa da, dizi seyircilerden beklenen ilgiyi görmedi.2006 yılında, ikinci sinema filmi olan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu'nda yer aldı. Kült bir trash movie olarak nitelendirilen ilk filmin devamı olarak çekilen Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, IMDBlistelerinde tarihin en kötü 100 filmi arasına girmeyi başardı. 2008 yılında Ayakta Kal, 2009 yılında ise Romantik Komedi, genç oyuncunun beyazperdede yer aldığı diğer yapımlar oldu.Genç oyuncunun 2006–2009 yılları arasında rol aldığı Selena adlı dizi, popüleritesini büyük oranda arttırdı. Fantastik bir dizi olan ve ağırlıklı olarak çocuklara hitap eden Selena'da, genç oyuncu, Cansu Demirci ve Gizem Güven ile beraber kamera karşısına geçti.Sinem Kobal, 2010 senesi yaz ayında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.5 Şubat 2010 tarihinde ise Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini oynadı. 14 Şubat 2013 tarihinde ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolünü sürdürdü.Dizi ve filmleri:2015 Ananlar ve anneleri2014 Gönül İşleri2011 Mor Menekşeler2010 Küçük Sırlar2006 Selena2005 Nefes NefeseFantastik drama severlerin heyecanla beklediği dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Yurdaer Okur, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.Oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Yurdaer Okur, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi isimlerin yer aldığı The Protector, sıradan bir genç olan Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.Başrolünde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü'nün Hakan: Muhafız (The Protector) 14 Aralık'ta Netflix platformu üzerinden izleyici ile buluşacak. The Protector (Hakan: Muhafız) dizisi, Türkiye saati ile 11.00'de yaklaşık 45 dakikalık 10 bölümden oluşan birinci sezonun tamamı yayınlandı.Evet. Netflix'e, haftalık olarak ödeyeceğiniz ücret karşılığında üye olarak The Protector dizisini izleyebilirsiniz. Ancak ödeyeceğiniz ücret yalnızca bu dizi için değil! Platformda yer alan yüzlerce program ve diziyi de kapsıyor...Hakan:Muhafız dizisini nasıl izleyebilirim?Netflix üyelerine istedikleri dizi veya programları diledikleri anda izleme fırsatı sunuyor. Netflix izleme yazılımını Netflix uygulamasına sahip herhangi bir cihazdan (Akıllı TV, oyun konsolları, akıllı telefon, tablet...) kullanabilirsiniz. Netflix'in kendi internet sitesi de dizi, program veya belgesel izlemek için kullanıma hazır...Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL