Sinem Gedik kimdir? İntizar ile Sinem Gedik'in sevgili olduğu iddiası doğru mu?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Sinem Gedik ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Sinem Ceceli, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.Sinem Gedik ve İntizar'ın ilişki yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Mustafa Ceceli, geçtiğimiz sene yollarını ayırdığı eski eşi Sinem Gedik'in sanatçı İntizar'la olan bir videosunu belge olarak mahkeme dosyasına sunduFantazi şarkıcısı İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi, sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı. İşte yapılan paylaşım şu şekilde;Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla…1974'de Tunceli'de doğan İntizar'ın soyadı Arslan'dır. Babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir'de yaşamıştır. İzmir'de düzenlenen bir müzik yarışmasında Türk Halk Müziği ve pop müzik dallarında birinci olan şarkıcı Ağrı Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur.İntizar'ın babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.Ünlü beste yazarı ve şarkıcı İntizar bu yıl iki kez hacca gitmişti."Benlikten arınmış, hakikate talip olarak, bunun yaşantısını dua ederek haccı tamamladık. Bu iş aşk işi. Aşık olmayan buraya gelemez. Biz aşık olduk, kendimizden geçtik. Bana yaşımı sormayın, yeni doğdum. Gençlerimiz gelsinler, burada evlensinler. İlişkilerini ilahi bir şekilde kutsasınlar."Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca konseri izleyenler arasında olan Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur, konser sonrası İntizar'la irtibata geçer, Ferdi Tayfur, İntizar'a, sesini çok beğendiğini ve ona albüm yapmak ister.Gelincik (1997)Gece Nemi (2000)Göçebe (2002)Aldanırım (2003)Nazar Boncuğum (2005)Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)Ömrüm Senindir (2009)Aşk Yağmurları (2013)2 Kasım 1980 yılında dünyaya gelen Mustafa Ceceli aslen Çankırılıdır. Ankara'da büyüyen Mustafa Ceceli ilköğretim ve lise eğitimini de burada almıştırAnkara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazanıp okuyan Ceceli 3. sınıfta Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı ve İstanbul'da okumaya başladı.Müzik kariyerine amatör olarak üniversitede başlayan Mustafa Ceceli 2009 yılında "Ceceli" albümü adıyla piyasaya hızlı bir giriş yapmıştır. Daha sonra 2012 yılında "Es" albümüyle gönüllere esen Mustafa Ceceli 2014 yılında "Kalpten" albümüyle de kalpleri kazanmıştır.Son olarak "Aşk için gelmişiz" albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Mustafa Ceceli mütevazi hayatı ve samimiyetiyle herkesin sevgisini kazanmıştır.Kariyeri boyunca bir çok ödüle sahip olan başarılı isimin en dikkat çeken ödülleri ise 40.Altın Kelebek Ödüllerindeki "En İyi Erkek Sanatçı" ödülüdür.1 Kasım 2008 senesinde Sinem Ceceli ile evlenen sanatçının bu evlilikten Arın adında bir oğlu vardır.Daha sonra Sinem Gedik'ten ayrılıp Selin İmer ile evlenmiştir.