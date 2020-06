Sinek kovan bitkiler hangileridir?

Sinekler bazen hayatımızı zorlaştırabiliyor ve bu durumdan kurtulmak için özellikle sinek kovucu doğal yöntemler arıyor. Sinek kovan bitkiler olarak belirtilen bazı bitkilerin bu konuda oldukça başarılı olduğu biliniyor. Balkonunuzda, bahçenizde harcadığınız zamanı daha güzel geçirmeniz için doğanın kendi savunma yöntemlerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. O halde spreyleri unutun! Ssinekleri uzaklaştıran 9 bitki sizin çözüm olabilir.Bu nedenlerle, bu potansiyel tehlike böceklerini sevdiklerimizden uzak tutmak için ekstra hijyen önlemleri almak ve sivrisinek kovucularını yanı başımızda bulundurmak önemlidir.Bu küçük bitkinin sadece kedilere özel olduğunu sanabilirsiniz, ama sivrisinek kovucu olarak da epey başarılı! Bitkiler dış etkenlere karşı kendini korumak için milyonlarca yıl boyunca evrimleşmiş kompleks organizmalardır. Bu bitki sayesinde sinekleri bahçenizden ve ailenizden uzak tutabilirsiniz. Bir araştırma kedi nanesinin sinek ilaçlarından on kat daha etkili olduğunu bulmuş.Ontario Guelph Üniversitesi'nin araştırmasına göre ezilmiş limon kekiği yaprakları sivrisinek ısırmalarını %62 oranında azaltabiliyor. Eğer arkadaşlarınızla pikniğe gitmeyi düşünüyorsanız, bunu deneyebilirsiniz.Lavanta bahçenizde bulundurmanız gereken çok rahatlatıcı bir bitkidir. Anksiyeteyi hafifletmeye, gerginliğe, mide bulantısına, kusmaya, küçük yanıklara, solunum rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinir. Ayrıca etrafındaki bitkileri de istenmeyen böceklerden koruyabilir. Sivrisineklerden korunmak için ve yapraklarından çay yapmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.Fesleğen hem mutfakta hem bahçede işe yarayan harika bir bitki. Sivrisinekleri kovmada en etkili bitkilerden biridir. Harika kokusu da cabası!Nane ailesinden olan melisa şifalı bir bitki olmakla birlikte sivrisinekleri kovmakta etkilidir. Aynı zamanda regl sancılarına, kramplara, sindirim rahatsızlıklarına ve uyku bozukluklarına da iyi gelmektedir.Limon otu, citronella adıyla bilinen doğal yağın elde edildiği bitkidir. Sivrisinek kovucu mumlarda kullanılan ana maddelerden biri bu yağdır. Limon otu insanların kokusunu bastırarak sivrisineklerin hedef şaşırmasına sebep olur.Kadife çiçeği balkonunuzu ve bahçenizi renklendirmekle kalmaz, istenmeyen böcekleri de uzak tutar. Pyrethrum adı verilen eşsiz bir aroma salarak böceklerin uzaklaşmasını sağlar.Biberiye mutfakta ve doğal temizlik ürünlerinde kullanılabilen, aynı zamanda istenmeyen böcekleri uzaklaştıran inanılmaz bir bitkidir. Araştırmalar biberiye kokusunun konsantrasyonu artığını ve hafızayı güçlendirdiğini göstermiştir.Sarımsak mucizevi bir bitki. Enfeksiyonla savaşmaktan tutun, bağışıklığı kuvvetlendirmeye kadar bir sürü faydası var. Bunun yanında kokusuyla doğal bir sivrisinek kovar işlevi de görmektedir. Her derde deva bu bitkiyi bahçenizde, saksınızda mutlaka bulundurun.KaranfilNaneSedirBiberiyeSardunya (Sardunya)LavantaKekikRezeneOkaliptüsFesleğenDefneBunların dışında çay ağacı yaprakları ( özellikle çay ağacı yağı ), çörek otu, tarçın, kimyon, at kestanesi, karabiber gibi bitkilerde güve kaçıran bitkilerdendir. Sedir ağacı kokusu da güveleri uzak tutmak için etkili bir yöntemdir. Yaprakları tütsü olarak yakıldığında böcekleri kovucu etkisi vardır.