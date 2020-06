Sinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer?

ALKOL

Sinek kaşıntısı bir çok insanın zorluğunu yaşadığı durumdur. Sinekten korunmak için ne kadar önlem alınsa da bazen kontrol dışı durumlar oluşabiliyor. Sinek ısırığından muzdarip bir çok vatandaş var ve sinek ısırığına ne sürülür bilgisi elde edilmek isteniyor. Bir çok açıdan sıkıntı yaratabilen sinek ısırıkları konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizler için bir araya getirdik. Sinek kaşıntısı neden olur? Kanımızı daha iyi emebilmek için sivrisinekler, kanın pıhtılaşmasını engelleyen özel bir sıvı salgılıyorlar. Bu salgı çok küçük miktarda da olsa ciltte alerjik reaksiyona neden oluyor ve kaşıntı, kızarıklık gibi belirtiler meydana geliyor.Sinek ısırıldığında yapacağınız ilk iş, sivrisinek ısırığını su ve sabunla yıkmaktır. Sinek ısırığında eczanelerden alınan ilaçların yanı sıra, evde bulunan malzemelerden doğal çözümler üretilebilirsiniz.Hemen her ağrı sızıya iyi gelen buz kompresi, sinek ısırığı kaşıntısını durdurmanıza da yardımcı olacaktır.Bir çay bardağı suyun içine birer çay kaşığı tuz ve karbonat karıştırın, bu suyu kaşınan bölgeye yarım saat-bir saat aralıkla sürün. Kaşıntınızı azaltacaktır.Her derde deva sirke, sinek ısırıklarına da iyi geliyor.Ciltteki alerjik reaksiyonu durdurmanın en iyi yollarından biri de bölgeye limon suyu sürmek.En sık kullanılan sinek ısırığı ilaçlarından biri. Gerçekten de işe yarıyor!Bahçenizde veya balkonunuzda bir saksı bile olsa fesleğen bulundurmayı ihmal etmeyin. Hem sinekleri uzak tutmaya yardımcı olur, hem de ısırıklarınızın üzerine sürerek ezeceğiniz fesleğen yaprakları kaşıntıyı giderir. Aynı şekilde taze nane, adaçayı gibi bitkilerin yaprakları da aynı işlevi görecektir.Son yıllarda yine her derde deva bir bitki olduğu için pek meşhur olan Aloe Vera bitkisinden sizde de varsa, kopardığınız bir parçadan sızan sıvıyı kaşınan bölgeye sürmeyi deneyin ve mucizeye şahit olun.Antibakteriyel özelliği olan bal da kaşınan bölgeye bir miktar uygulandığında, şişkinliğin ve kaşıntının giderilmesine yardımcı oluyor.Özellikle izopropil ya da etanol türü alkoller, buharlaşırken yarattığı serinletici etki sayesinde sivrisinek kaşıntısını geçirir. Alkol aynı zamanda dezenfektan işlevi görmektedir. Evde bulundurduğunuz lavanta kolonyası hem içerdiği etanol ile sivrisinek kaşıntısını alacak hem de lavanta kokusu ile sivrisineklerin en azından koku uçana kadar yaklaşmasını engelleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir unsur, alkolun fazla sürülmesinin cildi tahriş edebileceğidir.Siyah ve yeşil çay poşetleri şişmeyi geçirmek için kullanılabilir. Çay içtikten sonra kullandığınız poşetleri bir naylona sarıp buzdolabında saklarsanız, soğutucu etkiden de yararlanabilirsiniz.Aloe veranın anti-enflamatuvar etkisi yüzünden kullanım alanı çok geniştir. Evinizde bulundurduğunuz aloe vera bitkisinin yaprağının içerisinde bulunan jeli, ısırılan yerin üzerine sürebilirsiniz.Sarımsağın yara iyileştirici ve antiviral özelliği uzun süredir bilinmektedir. Fakat sarımsak cilde doğrudan uygulandığında, cildi irrite edip daha fazla enflamasyona yol açabilir. Bu nedenle kıyılmış sarımsağı hindistan cevizi yağı gibi hafif bir yağ ile seyreltip ısırılan yere uygulayabilirsiniz.Yulaf ezmesi, böcek ısırıklarını, alerjik reaksiyonları, su çiçeği ve kuru cildi yatıştırmaya yardımcı olan özelliklere sahiptir. İnce yulaf ezmesine biraz su ekleyip maske haline gelen karışımı etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz. 15 dakika sonra ılık suyla yıkadıktan sonra bir kremle nemlendirebilirsiniz. Bu karışıma antibakteriyel etkisi nedeniyle bal da eklenebilir. Bal daha fazla sivrisinek çekebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.Cildi fesleğen ile ovmak sivrisinek ısırığına karşı yapılabilecek başka bir doğal uygulamadır. Fesleğen kaşıntılı cildi rahatlatabilecek kimyasal bileşiklere sahiptir. Fesleğen yağını losyon olarak uygulayabilir ya da evde kendiniz yapabilirsiniz. Kendi karışımınızı yapmak için, 2 bardak su ve yaklaşık 15 gram kuru fesleğen yaprağı kaynatın. Karışım soğuduktan sonra, karışıma batırdığınız pamuğu etkilenen bölgeye sürün. Daha acil bir tedavi için taze fesleğen yaprağı doğrayın ve cildinize sürün.Birçok yerde sivrisinek ısırığına diş macunu, karbonat, elma sirkesi ve limon suyunun iyi geldiği belirtilmektedir. Fakat bu ürünler özellikle hassas ciltleri çok çabuk kurutabilir, hatta cilt kızarıklığını artırabilir. Bu nedenle bu ürünleri kullanırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir.