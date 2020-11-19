Sınavlar iptal mi? Sınavlar yapılacak mı? Okullarda sınav, online sınav

İçişleri Bakanlığı tarafından sınav olanların sınavları iptal mi sorusunu vatandaşlar araştırıyor. Süreçten en çok etkilenen öğrenciler ise sınavların nasıl yapılacağını araştırıyor. Sınav detayları ile ilgili soruları öğrenciler, öğretmenler, veliler merak ediyor. Yapılan açıklamalardan sonra sınavlar olacak mı? Yüzyüze sınavlar olacak mı? Sınav olanların sınavları iptal mi? seçenekleri detayları araştırılıyor.

19 Kasım 2020 10:10
Sınavlar iptal mi? Sınavlar yapılacak mı? Okullarda sınav, online sınav
Milli eğitim Bakanlığı, genelgenin ardından, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini belirtmişti. Ayrıca 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını da bildirmişti. Bakan Selçuk konu hakkında ayrıntılarını duyurdu.
SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?

Milli eğitim Bakanlığı, genelgenin ardından, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini belirtmişti. Ayrıca 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını da bildirmişti. Bakan Selçuk konu hakkında ayrıntılarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, EBA TV üzerinden uzaktan eğitime devam eden öğrenciler ve velilere, TRT EBA Anaokulu / İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programları mesaj yoluyla ulaştırılacak. Canlı ders saatleri ise öğretmenler tarafından bildirilecek. Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hâle getirilmesiyle alakalı olarak çalışmalar devam ediyor.



YÜZYÜZE SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce alınan karara göre, online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilen eğitim öğretim döneminde sınavların yüz yüze yapılacağı bildirilmişti. Ancak, alınan yeni tedbirler çerçevesinde sınavların online yapılması bekleniyor.

AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE SINAVLARI NASIL OLACAK?

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrim içi olarak yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Anadolu Üniversitesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle sınavlarla ilgili yeni bir karar alındığını açıkladı. Üniversitenin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrim içi yapılacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 Güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrim içi olarak yapılmasına karar verdi. Sınav uygulamasına ilişkin detaylar daha sonra anadolu.edu.tr ve üniversite sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır" denildi.



Diğer Haberler

2020 Öğrenciler sınava girecek mi? Yasaklardan sonra sınav olacak mı? Gündem

2020 Öğrenciler sınava girecek mi? Yasaklardan sonra sınav olacak mı?
Yüzyüze sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlar ile ilgili açıklama Gündem

Yüzyüze sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlar ile ilgili açıklama
Sınavlar iptal mi? Sınavlar yapılacak mı? Okullarda sınav, online sınav Gündem

Sınavlar iptal mi? Sınavlar yapılacak mı? Okullarda sınav, online sınav
Sınav olanların sınavları iptal mi, Yüzyüze sınavlar olacak mı? Gündem

Sınav olanların sınavları iptal mi, Yüzyüze sınavlar olacak mı?
İbo Show ne zaman? İbo Show saat kaçta hangi kanalda canlı? Gündem

İbo Show ne zaman? İbo Show saat kaçta hangi kanalda canlı?
Yeni İbo Show canlı izle 2. bölüm, İbo Show yeni bölüm izle canlı kesintisiz Gündem

Yeni İbo Show canlı izle 2. bölüm, İbo Show yeni bölüm izle canlı kesintisiz
'Ali Akman için Galatasaray'a sözümüz var' Galatasaray

"Ali Akman için Galatasaray'a sözümüz var"
Yeni bölüm İbo Show ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? Genel Haber

Yeni bölüm İbo Show ne zaman, hangi kanalda saat kaçta?
İBO Show 2. bölüm canlı izle, İbo Show yeni bölüm saat kaçta hangi kanalda Genel Haber

İBO Show 2. bölüm canlı izle, İbo Show yeni bölüm saat kaçta hangi kanalda
Daha fazla göster
1

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: "Aralık sonuna kadar sınav yok"
2

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
3

Sigara, Kovid-19 ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor
4

Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95'ten fazla koruma sağladı
5

TOFAŞ'ta 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
6

Liglerde Kovid-19 nedeniyle 131 maç ertelendi
7

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
8

Stadlara seyirci alımı durduruldu
9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı
10

Ergene Velimeşespor'da 7 futbolcunun testi pozitif
yukarı ok