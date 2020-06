Sınava girerken dua, sınav duaları (Sınav öncesi edilecek dua)

Sınava girerken okunacak dualar, sınav duası, sınavda okunacak dua, sınava girmeden önce okunacak dua şeklinde bir çok farklı şekilde merak edilen bilgi bulunuyor. Özellikle LGS sınava girerken okunacak dualar bilgisini edinmek için gerekli bilgileri derlemiş bulunuyoruz. Bu konuda sınava girerken okunacak dualar için yapılması gereken o duanın hızlıca tekrar edilmesi ve söylenmesidir. Sınav dua, sınava girerken dua, sınav için dua ihtimalleriyle ilgili bilgiler için haberimizi ziyaret edebilirsiniz.Sınava girerken bir çok farklı dua okunabilir. Bunun sebebi de sınava girerken okunacak denetimin de başka bir şekilde yapılması gündeme gelbilir. Sınav duası konusunda öne çıkanlar ve din bilginleri bu şekilde sınav duası, sınava girmeden önce dua şeklinde bilgilerini aktarmışlardır."Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."Sınav duasının Arapça okunuşu:'Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.' /(İsra 80.ayet)Sınav duasının Türkçe okunuşu:' Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.' Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.Sınav duası, sınava girmeden önce okunması iyi gelen, hem psikolojik olarak hem de zihnen rahatlanmasına yol açabilecek ve şans getirdiğine inanılan sınav öncesi okunan dualara denir. Sınavlarda okunan sınav duası hem öğrenciler hem de öğretmenler, hem de veliler tarafından okunabilir.Sınavlarda edilen dualar soruları daha doğru yapma ihtimalinizin olduğu söylentisi içinde yer alır ve sınavda akla gelmeyen konuların ve bilgilerin sınav duası sayesinde akıllara gelebileceği iddia edilir. Sınav duası olarak okunacaklar arasında bir çok farklı dua bulunur."Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi'nillezi tenhallü bihi'l ukadü ve tenfericü bihi'l kürabü ve tükda bihi'l havaicü ve tünalü bihi'r regaibü ve hüsnü'l havatimi ve yüsteska'l ğamamü bi-vechihi'l kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek"Anlamı ; "Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed'e [s.a.v] kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O'nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O'nun hürmetine elde edilir. O'nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah'ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda [her an, saniye] her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.""Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî."