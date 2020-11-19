Sınav olanların sınavları iptal mi, Yüzyüze sınavlar olacak mı?

Milli eğitim Bakanlığı, genelgenin ardından, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini belirtmişti. Ayrıca 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını da bildirmişti. Bakan Selçuk konu hakkında ayrıntılarını duyurdu.Milli eğitim Bakanlığı, genelgenin ardından, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini belirtmişti. Ayrıca 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını da bildirmişti. Bakan Selçuk konu hakkında ayrıntılarını duyurdu.Yapılan açıklamada, EBA TV üzerinden uzaktan eğitime devam eden öğrenciler ve velilere, TRT EBA Anaokulu / İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programları mesaj yoluyla ulaştırılacak. Canlı ders saatleri ise öğretmenler tarafından bildirilecek. Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hâle getirilmesiyle alakalı olarak çalışmalar devam ediyor.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce alınan karara göre, online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilen eğitim öğretim döneminde sınavların yüz yüze yapılacağı bildirilmişti. Ancak, alınan yeni tedbirler çerçevesinde sınavların online yapılması bekleniyor.Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrim içi olarak yapılmasına karar verildiğini açıkladı.Anadolu Üniversitesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle sınavlarla ilgili yeni bir karar alındığını açıkladı. Üniversitenin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrim içi yapılacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 Güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrim içi olarak yapılmasına karar verdi. Sınav uygulamasına ilişkin detaylar daha sonra anadolu.edu.tr ve üniversite sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır" denildi.