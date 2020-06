Sınav esnasında okunacak dua, Sınav anında okunacak dualar (YKS 28 Haziran 2020))

28 HAZİRAN YKS SINAV DUASI

Sınav öncesi okunacak dualar arasında bir çok farklı bilgi din adamları tarafından ortaya konmuş durumda. Verilen bilgiler ışığında sınav öncesi okunacak duaları sizlele buluşturuyoruz.YKS sınavına girecekler için dua okumak veya sınav öncesi okunacak dualar önemlidir çünkü öğrenciler ile veliler dua okumak isteyebilir. Sınav stresinden uzaklaşmak ile birlikte iyi şans getirmesi ve sınav esnasında konsantresini daha iyi sağlamak isteyenler sınav öncesi okunacak duaları öğrenmek isteyebilir. Bir çok farklı şekilde yapılacak aramaların sonrasında istediğiniz sınav dualarını bulabilirsiniz.YKS sınav öncesi okunacak dualar Kalem Suresi okunuşu ile gerçekleşebilir. İlk 5 ayet YKS sınav duası olarak okunabilir.Bismillahirrahmanirrahim1. Nun velkalemi ve ma yesturune.2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.4. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.5. Fesetubsıru ve yubsırune.6. Bieyyikumulmeftunu.7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.8. Fela tutı'ılmukezzibiyne9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.11. Hemmazin meşşain binemiymin.12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.14. En kane za malin ve beniyne.15. İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.16. Senesimuhu 'alelhurtumi.17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.18. Ve la yestesnune.19. Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.20. Feasbehat kessariymi.21. Fetenadev musbihıyne.22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.23. Fentaleku ve hum yetehafetune.24. En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.25. Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.26. Felemma reevha kalu inna ledallune.27. Bel nahnu mahrumune.28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.30. Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.34. İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.36. Ma lekum keyfe tahkumune.37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.39. Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.42. Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.47. Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.Zalimin zülmünü, fesat edenlerin fesadını önlemek ve kötülüklerinden korunmak için okunur. Şerden korunmak ve her murada nail olmak için 10 defa okunmalıdır. Zihin açıklığı için ilk 5 ayeti okunur...Özellikle YKS öncesinde dua okuma konusunda yapılabilecekler bulunuyor. Bunun için din bilginleri ve din alimlerinin sınav öncesi dua okuma konusunda verdiği tavsiyeler ışığında bazı dua ve hadisler bulunuyor. Halk arasında bilinen bu duaları okumanın faydalı olduğu belirtilmiştir."Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.– "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir."Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"– Sınav başlayınca da şu dua okunur:"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)YKS sınav duası, YKS dua, YKS için dua, sınav sabahı dua, YKS 2020 dua ve daa bir çok bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz... Sınav öncesi ve sonrasında dua etmek sınav stresi konusunda dini inançları doğrultusunda stresini azaltmak ve şans dilemek amaçlarıyla yapılıyor. 28 Haziran sınav duası, YKS öncesinde okunabilecek dualar konularında haberimizden destek alabilirsiniz... YKS öncesi hem öğrenciler hem de veliler 28 Haziran sınav duası okumak için araştırmalar yapıyor. 