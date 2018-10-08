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Sinan Vardar: "Ya Ümit kardeşim, adam mı öldü!"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar, Konyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk'ü eleştirdi.

Sinan Vardar: 'Ya Ümit kardeşim, adam mı öldü!'
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08 Ekim 2018 11:05
Beşiktaş eski yöneticisi Sinan Vardar, Fotomaç gazetesindeki köşesinde Konyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk'e sert eleştirilerde bulundu.

İşte Sinan Vardar'ın satırları:

"Öncelikle maçın hakeminden bahsetmek istiyorum. Ümit Öztürk ilk yarıda 6, ikinci devreye de 7 dakika uzatma verdi. Ya Ümit kardeşim; tamam anladık da adam mı öldü; bu kadar uzatma veriyorsun. Olan Beşiktaş'ın 2 puanına oldu.

Maça gelince... Futbol kalitesi vasatın altındaydı. Beşiktaş dün iyi gününde değildi ve 70 dakikada sahada yürüdü.

Vida'nın kale çizgisinden topu elle çelmesi, Medel'in rakibine ceza sahası içinde yaptığı hareket tam bir amatörlüktü.

"MUSLERA'YI GÖRMEYİP MEDEL'İ GÖRDÜ"

Vida dün Beşiktaş'ı çok zor duruma sokarken, hakemlerin Muslera'nın rakibini yere devirmesini görmeyip Medel'i görmesi gerçekten çok garip.

Bizim bilmediğimiz bir şeyler mi VAR yoksa? Beşiktaş dün galibiyeti son anda kaçırırken kalecisi Karius, takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi.

Siyah-beyazlıların 70 dakika oyunla ilgisi yoktu. Q7'nin kırmızı görmek için çabalamasını garipsedim. Her şey kötü giderken 10 kişilik Beşiktaş; Lens ve Oğuzhan'ın baş kaldırmasıyla ayağa kalkması önemliydi.

"GERÇEK ŞU; BU GEMİ BÖYLE YÜZMEZ"

Güneş yaptığı nokta değişikliklerle maça damga vuran isim oldu.

Lens ve Oğuzhan'la birlikte Babel ve Love'ın da coşkulu futbolu gelecek haftalar için ümit verdi. Ancak hakemi bir yana bırakalım, Beşiktaşlı futbolcuların Konya'nın ikinci golündeki kademe hatası bu kadar tecrübeli futbolcu kadrosuna yakışmadı.

Konya iyi bir takım. Burası en zor deplasmanlardan. Beşiktaş 10 kişiyle 3 puanı alıp gidecekken hakemin gereksiz uzatmasıyla 1 puana razı oldu. Ancak Beşiktaş Malmö'deki 90, Konya'daki 70 dakika kötü futbolu mercek altına almalı.

Gerçek şu; bu gemi böyle yüzmez!"

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